Cómo hacer críticas constructivas con amabilidad

Cerith Gardiner - publicado el 14/10/25
En un mundo en el que se juzga rápidamente, aquí te explicamos cómo ofrecer comentarios que animen a los demás en lugar de desanimarlos

Vivimos en un mundo que nunca deja de hablar, ni de juzgar. Los comentarios en línea, las evaluaciones en el lugar de trabajo e incluso las conversaciones familiares pueden estar cargadas de opiniones, valoraciones y, con demasiada frecuencia, críticas que hieren en lugar de ayudar. Sin embargo, hay momentos en los que la corrección o la retroalimentación son realmente necesarias.

El reto reside en ofrecerlo de una manera que construya en lugar de destruir.

En la fe católica, este equilibrio no es nuevo. Las Escrituras fomentan lo que denominan corrección fraterna: el acto de guiar a otra persona con amor, por su bien y no por nuestra propia satisfacción. En Mateo 18,15, Jesús dice: "Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas". Es un llamamiento a la honestidad unida a la humildad: una corrección ofrecida en privado, de forma personal y compasiva.

No siempre es fácil. La mayoría de nosotros evitamos la confrontación o nos precipitamos, confundiendo la franqueza con la virtud. La verdadera crítica constructiva requiere una especie de madurez espiritual: la capacidad de decir la verdad con ternura, sabiendo que nuestro objetivo no es ganar una discusión, sino ayudar al otro a crecer.

Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica?

1Comprueba tu motivo

Antes de decir nada, pregúntate: ¿por qué estoy ofreciendo esto? Si la respuesta incluye orgullo, impaciencia o el deseo de demostrar algo, es mejor hacer una pausa. La corrección genuina fluye del amor, del deseo de ayudar a otra persona a prosperar, no de sentirte superior.

2Elige el momento adecuado

El momento oportuno lo es todo. Una persona que ya está molesta o avergonzada tendrá dificultades para escuchar incluso las palabras más amables. El papa Francisco solía hablar del «apostolado del oído»: el arte de escuchar antes de hablar. Cuando comprendemos la situación de alguien, nuestra corrección se vuelve naturalmente más suave, más humana y mucho más eficaz.

3Habla bien

Incluso cuando señales lo que está mal, empieza por lo que está bien. Todos respondemos mejor cuando se reconoce nuestra dignidad. San Pablo era un maestro en esto; sus cartas suelen empezar elogiando la fe de la comunidad antes de abordar sus defectos. Del mismo modo, reconocer lo que alguien hace bien le abre la puerta para escuchar lo que podría mejorar.

4Mantén la amabilidad como principio fundamental

La amabilidad no significa evitar la verdad. Significa transmitirla con delicadeza y empatía. El objetivo es restaurar, no castigar. "Que todo lo que hagáis sea con amor" (1 Corintios 16,14) es un buen recordatorio para cualquiera que se sienta tentado a ser demasiado directo.

5Mantén la amabilidad como principio fundamental

Nido vaío
La amabilidad no significa evitar la verdad. Significa transmitirla con delicadeza y empatía. El objetivo es restaurar, no castigar. "Que todo lo que hagáis sea con amor" (1 Corintios 16,14) es un buen recordatorio para cualquiera que se sienta tentado a ser demasiado directo.

6Esté dispuesto a recibir

Por último, ofrecer críticas con amabilidad también significa estar dispuesto a recibirlas. Cuando aceptamos los comentarios con humildad, damos ejemplo de lo que esperamos que hagan los demás: convertir la corrección en un intercambio recíproco de amabilidad.

En esencia, la crítica constructiva es un acto de misericordia. Se necesita valor para hablar, humildad para escuchar y amor para persistir. Si se hace bien, se convierte en un acto de amistad, uno que ayuda a los demás a crecer mientras refina silenciosamente nuestros propios corazones en el proceso.

Y tal vez ese sea el regalo oculto de ofrecer comentarios con amabilidad: al tratar de ayudar a otro a ser un poco mejor, nosotros también nos volvemos mejores.

