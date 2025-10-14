Católica, opositora a Maduro… ¿quién es María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz?

María Corina Machado, figura destacada de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia. Católica, el 11 de octubre hizo un llamado a orar por la liberación de los presos políticos en su país, ante la próxima canonización de dos santos venezolanos

Ella es la nueva ganadora del Premio Nobel de la Paz: El 10 de octubre de 2025, María Corina Machado, figura icónica de la oposición venezolana, fue honrada por el Comité Noruego del Nobel por su "lucha por la democracia". A sus 58 años, se convirtió en la primera mujer venezolana en recibir este prestigioso premio y la sexta figura latinoamericana en hacerlo.

"María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía cívica en Latinoamérica en los últimos tiempos", declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, describiéndola como "una figura clave de la unidad dentro de una oposición política que antes estaba profundamente dividida".

Figura destacada de la oposición a los gobiernos socialistas y autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fundó el partido Vente Venezuela en 2013, que se describe como un movimiento liberal y prodemocrático. Diez años después, en octubre de 2023, se hizo popular en las primarias de la oposición, obteniendo más del 90% de los votos de un total de 3 millones de votantes. Este triunfo la convirtió en la favorita para las elecciones presidenciales, lo que le valió el apodo de "la libertadora".

Finalmente, excluida de la carrera presidencial por el régimen de Nicolás Maduro bajo el pretexto de presuntos vínculos con crímenes y sanciones internacionales —acusaciones ampliamente refutadas—, su popularidad entre el pueblo venezolano y su influencia en el escenario internacional se vieron fortalecidas. "A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en su país, una decisión que inspiró a millones de personas", recordó también el comité.

Las autoridades le han prohibido salir del país y la han destituido de su cargo como diputada de la Asamblea Nacional. María Corina Machado también está inhabilitada para ejercer cargos públicos, una medida justificada por sus supuestos vínculos con el "imperialismo" estadounidense, según el poder gobernante.

Llamado a orar por los presos políticos

Nacida en una familia católica practicante, María Corina Machado estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, de origen jesuita. A menudo vista con una colección de rosarios al cuello, a veces menciona su fe en público, manteniendo al mismo tiempo sus compromisos sociales bastante liberales: en una entrevista de 2023 con el medio Politiks, se declaró a favor del matrimonio igualitario o la eutanasia, "según el caso".

Respecto a la despenalización del aborto, abogó por un debate nacional racional: "Debe haber consenso entre todas las posturas, para que en casos de peligro para la vida de la madre, daño al hijo o violación, se pueda considerar una intervención. Nunca impondré mis opiniones, en este caso religiosas, a una sociedad".

El sábado 11 de octubre, la laureada convocó a participar en una oración mundial por la libertad de los presos políticos de su país, con motivo de la próxima canonización del doctor José Gregorio Hernández y la monja Carmen Rendiles, que tendrá lugar el 19 de octubre.