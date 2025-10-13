León XIV recibe al Presidente de Chile

El Papa León XIV recibió en audiencia al presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el 13 de octubre de 2025 la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El jefe de Estado aprovechó el encuentro para invitar al pontífice a visitar su país.
La Santa Sede no se pronunció sobre el contenido de la audiencia, a diferencia de la presidencia chilena, que indicó que el presidente había abordado "desafíos éticos e internacionales", como la crisis humanitaria en Gaza y la lucha contra la pobreza. Gabriel Boric también celebró la publicación de la primera exhortación apostólica del Papa sobre este tema, Dilexi te, que presentó como un llamado a construir "una sociedad más igualitaria, más digna y más justa".
El presidente Boric también anunció que había invitado a León XIV a visitar Chile. La última visita papal fue la del Papa Francisco en 2018, marcada por una importante controversia en torno a los abusos sexuales cometidos por el clero chileno. En 2018, todos los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena presentaron sus renuncias al Papa Francisco, quien finalmente aceptó cinco de ellas.
Tras su audiencia con el Papa León XIV, el presidente chileno fue recibido por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, sus conversaciones se centraron en la lucha contra la pobreza, la migración y diversas cuestiones éticas. En Chile, la Iglesia se ha opuesto a ciertas reformas introducidas por el gobierno, incluida la ampliación del plazo legal para el aborto a las 14 semanas.
También se abordó el papel de la Iglesia Católica en la sociedad chilena, que ha atravesado un período de crisis en los últimos años. Según los censos oficiales, casi el 53% de la población se identificaba como católica en 2024, en comparación con el 70% en 2002, una disminución relacionada en parte con los escándalos de abusos sexuales, pero también con cierta secularización de la sociedad chilena.