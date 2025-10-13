Aleteia
Acogen migrantes y refugiados en sus casas 4 meses 

Fundación Migra Studium migrantes refugiados

Courtesy of Fundación Migra Studium

Patricia Navas - publicado el 13/10/25
Conoce la Red de Hospitalidad con la que los jesuitas están dando un hogar a solicitantes de asilo y personas migradas

A los Bonmatí Baurier siempre les habían interpelado los dramas de tantos migrantes que veían en las noticias. Pero no se imaginaban que podrían acoger a uno de ellos en su propia casa, en Barcelona, hasta que conocieron las comunidades de hospitalidad de los jesuitas, que hacen posible la acogida de centenares de migrantes y refugiados en hogares familiares, parroquias y otros recursos de acogida de diversas ciudades españolas.

Tags:
inmigrantesjesuitasrefugiados
