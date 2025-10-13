Aleteia
separateurCreated with Sketch.

3 santos que tuvieron trabajos cotidianos

Image by Daniel Esparza | Sora

Daniel Esparza - publicado el 13/10/25
Estos tres trabajos nos recuerdan que los santos se comportan con fiabilidad, competencia y generosidad

La santidad no está reservada a los claustros o los púlpitos. La tradición católica insiste en que los trabajos ordinarios, remunerados o no, pueden ser un camino hacia Dios y el bien común. El Catecismo lo expresa de manera sencilla: "El trabajo honra los dones del Creador" y puede ser un medio de santificación (CEC 2427). He aquí tres santos cuyos currículos nos resultan sorprendentemente familiares.

1San José, el artesano

san josé obrero
Pascal Deloche | Godong | Modified by Aleteia

Antes de cualquier milagro público, el Evangelio sitúa a Jesús en un taller. A san José se le recuerda no por sus discursos, sino por su trabajo constante: midiendo, cortando, reparando lo que estaba roto. La Iglesia incluso destaca esto en la fiesta de "san José Obrero".

José muestra que la dignidad no proviene del prestigio, sino de la fidelidad. Él proveía para su familia, enseñaba un oficio y abrazaba la silenciosa excelencia de hacer lo correcto. El Catecismo señala que los años ocultos de Jesús en Nazaret, años de trabajo ordinario, ya son una enseñanza (CEC 531).

Si alguna vez has arreglado una bisagra después de cenar o has hecho horas extras para que tus hijos tengan lo que necesitan, ya entiendes a José.

2San Isidro el Labrador — el jornalero

SAN ISIDRO LABRADOR
Wolfgang Sauber-(CC BY-SA 3.0) modified

Isidro (fallecido en 1130) pasaba sus días trabajando en el campo cerca de Madrid. No era terrateniente, sino que trabajaba para uno. Rezaba de camino al campo, compartía comida con los hambrientos y hacía su trabajo con esmero. Las historias sobre él hablan de ángeles que le ayudaban con el arado, quizá la forma tradicional de decir que la gracia se une a la diligencia.

Isidro es el patrón de todos aquellos que fichan, realizan un trabajo honesto y sirven a sus vecinos sin protestar. En un mundo que mide el valor por los títulos, su vida dice: el turno más sencillo puede convertirse en una ofrenda, especialmente cuando tratamos a nuestros compañeros de trabajo con amabilidad y consideramos nuestro trabajo como un servicio.

3Santa Gianna Beretta Molla: médico y madre

n_Pierluigi_e_Mariolina_in_Val_Veny_Courmayeursettembre1958_copi
Sainte Gianna Beretta Molla avec Pierluigi et Mariolina (1958).
Avec l'autorisation de Pierluigi Molla

Gianna (1922-1962) era una pediatra italiana a la que le encantaba esquiar, la moda y las ruidosas cenas familiares. Durante el día atendía a los niños en su clínica y por la noche compaginaba su vida con su marido ingeniero y su creciente familia.

Durante un embarazo de alto riesgo, Gianna tomó decisiones médicas difíciles, guiada por su conciencia y su preocupación tanto por la madre como por el niño; es decir, por ella misma y por su bebé. Murió poco después de dar a luz, y la Iglesia la honra como testigo de un amor valiente.

Pero su santidad cotidiana no solo se manifestaba en una decisión final, sino también en las largas consultas en la clínica, en su competencia científica unida a la ternura y en el equilibrio diario que tantos padres conocen. Gianna demuestra que la profesionalidad y la santidad no son rivales, sino que pueden ser compañeras de equipo.

Caminos de santidad

Estos tres caminos —la artesanía, el trabajo manual y la medicina— nos recuerdan que la santidad a menudo se manifiesta en forma de fiabilidad, competencia y generosidad. Ya sea redactando contratos, reponiendo estanterías, programando software, enseñando a alumnos de tercer grado o gestionando un hogar, tu trabajo es importante.

La visión de la Iglesia es amplia: a través del trabajo "proveemos para nosotros y nuestras familias, servimos a la comunidad humana y participamos en la obra de la creación" (CEC 2427). No necesitas una aureola para empezar. Necesitas una tarea, un vecino al que servir y la gracia para volver a empezar mañana.

