(VIDEO) El origen de la Virgen de Zapopan

Fátima Navarro - publicado el 12/10/25
Descubre el impactante origen, el significado y la relevancia actual de esta emblemática de una de las advocaciones marianas más importantes de México: la Virgen de Zapopan.

Cada año, en el corazón del estado de Jalisco, se lleva a cabo una de las celebraciones religiosas y culturales más significativas de México: la Romería de la Virgen de Zapopan. La Romería es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2018.

Este evento no solo convoca a millones de fieles, sino que también representa una profunda expresión de identidad, fe y tradición. La historia de la Virgen de Zapopan, conocida como “La Generala” o “La Pacificadora”, está íntimamente ligada a los procesos de evangelización, resistencia indígena y construcción comunitaria en el occidente del país.

A continuación te compartimos un video que presenta un recorrido por el origen, el significado y la relevancia actual de esta emblemática advocación mariana, la Virgen de Zapopan.

Tags:
devocionvideovirgen maria
