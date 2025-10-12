Aleteia
Perú: el llamado del Papa a la unidad

cathedral chiclayo

Christian Vinces | Shutterstock

I.Media - publicado el 12/10/25
Al término de la Santa Misa, con motivo del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, el Papa León XIV habló la crisis política en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte fue destituida por el parlamento

"Estoy cerca del pueblo peruano", declaró el Papa León XIV al final de la Misa celebrada el 12 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, con motivo del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. Esto ocurre dos días después de la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien había recibido en el Vaticano el día de su Misa de investidura, el 18 de mayo.

Tags:
america latinaangeluspapa leon xiv
