La oración que Juan Pablo I escribió temblando

Después de escribir cartas a varios personajes, algunos le reprocharon al Papa Juan Pablo I que no hubiera escrito a Jesús y, temblando, le hizo una oración

Puede ocurrir que al dirigirnos a una persona que percibimos muy superior a nosotros, nuestro cuerpo se ponga a temblar y nos cueste expresarnos. Es lo que el beato Juan Pablo I , conocido como el Papa de la sonrisa, pudo experimentar al escribir una carta a Jesús, que refleja su humildad y su fe.

“Escribo temblando… a Jesús”, encabeza el escrito. Algunos le habían reprochado que no hubiera escrito a Cristo un eclesiástico que había publicado un conjunto de cartas abiertas a varios personajes.

“Pero traducido en carta me resulta difícil: son cosas personales. ¡Y tan insignificantes! Además, ¿qué voy a escribirte a Ti, de Ti, después de tantos libros como se han escrito sobre Ti?”, plantea.

Sin embargo, obedeció a la llamada y escribió un escrito. Algunos fragmentos de su carta muestran un bello camino para dirigirse a Dios cuando alguien percibe su pequeñez pero a la vez el ilimitado amor divino:

“Temblando,

sintiéndome como un pobre sordomudo

que hace enormes esfuerzos para hacerse entender,

y con el mismo estado de ánimo que Jeremías,

cuando, enviado a predicar, te decía, lleno de repugnancia:

“¡No soy nada más que un niño, Señor, y no sé hablar!”…

Tú te acercas a los pecadores y pecadoras, comes con ellos,

te invitas Tú mismo, si ellos no se atreven a invitarte.

Das la impresión – es la que yo tengo –

de preocuparte más de los sufrimientos que el pecado causa a los pecadores

que de la ofensa que hace a Dios.

Infundiéndoles la esperanza del perdón, parece que les dices:

“¡Ni siquiera os imagináis la alegría que me produce vuestra conversión!”…

Hoy todo el mundo pide diálogo, diálogo.

He contado tus diálogos en el Evangelio.

Son 86: 37 con los discípulos, 22 con gentes del pueblo y 27 con tus adversarios.

No perdiste el tiempo en palabrerías.

Curaste milagrosamente a todos los enfermos presentes y dijiste a los enviados:

Id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído…

El día en que enseñaste: bienaventurados los pobres, bienaventurados los

perseguidos, yo no estaba allí.

Si hubiera estado junto a Ti, te hubiera susurrado al oído:

“Por favor, cambia, Señor, tu discurso, si quieres que alguien te siga.

¿No ves que todos aspiran a las riquezas y a las comodidades?

Catón prometió a sus soldados los higos de África,

y César las riquezas de la Galia y, bien o mal, encontraron seguidores.

Tú prometes pobreza, persecuciones. ¿Quién quieres que te siga?”.

Impertérrito, continúas y te oigo decir:

Yo soy el grano de trigo que debe morir antes de fructificar.

Es preciso que yo sea levantado sobre una cruz;

desde ella atraeré a mí el mundo entero.

Ya se cumplió esta profecía: te levantaron sobre la cruz.

Tú la aprovechaste para extender los brazos y atraerte a la gente.

¿Quién podrá contar los hombres que han llegado hasta el pie de la cruz,

para arrojarse en tus brazos?…