“Dios es puro don, pura gracia”, explica León XIV durante la Misa del Jubileo de la Espiritualidad Mariana

ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

I.Media - publicado el 12/10/25
"Dios es puro don, pura gracia, pero ¡cuántas voces y convicciones pueden separarnos aún hoy de esta verdad desnuda y abrumadora!", alarmó el Papa

"El camino de María es seguir a Jesús, y el camino de Jesús va hacia cada ser humano, especialmente hacia los pobres, los heridos y los pecadores", aseguró el Papa León XIV al celebrar la Misa del 28.º Domingo del Tiempo Ordinario en la Plaza de San Pedro el 12 de octubre de 2025, en el marco del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. Se esperaba la asistencia de treinta mil personas a este encuentro dedicado a grupos y movimientos dedicados a la Virgen María.

Tags:
espiritualidadhomiliapapa leon xiv
