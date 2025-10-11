(VIDEO) Santa Bernardita y el rosario

Santa Bernardita Soubirous nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, Francia, en una familia pobre y con una salud frágil. A pesar de sus limitaciones, tenía una fe profunda y sencilla. El 11 de febrero de 1858, a los 14 años, tuvo la primera de varias apariciones de la Virgen María en la gruta de Massabielle, un hecho que marcó su vida y transformó a Lourdes en un lugar de peregrinación mundial.
En el siguiente video este hermoso testimonio muestra cómo el Rosario unió profundamente a santa Bernardita con la Virgen María.