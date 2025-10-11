Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

Un recuerdo inolvidable: ella hizo su vestido de novia

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
vestido de novia victoria

Courtesy of Orozco EStudio

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Yohana Rodríguez - publicado el 11/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Victoria de Vázquez confeccionó su vestido para uno de los días más especiales de su vida: su boda. Conoce cómo conoció a su esposo Juanjo y cómo fue crear su propio vestido de novia

Telas, hilos, agujas, un corte por aquí y otro por allá… un poco de la experiencia que vivió Victoria de Vázquez al hacer su vestido de novia. Y es que, uno de los días más importantes de su vida, fue aún más especial al confeccionar la prenda con la que diría sí el en el altar.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
inspiraciónmatrimonio
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día