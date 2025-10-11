Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Tres prácticas que contaminan nuestra vida espiritual

Jak działają psychosekty?

wavebreakmedia / Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mónica Muñoz - publicado el 11/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Los cristianos estamos expuestos a doctrinas y prácticas extrañas que, sin sentirlo, se han colado en nuestra fe, contaminando nuestra vida espiritual

La diversidad de doctrinas y prácticas con la que nos encontramos actualmente han hecho mella en la vida espiritual de muchos cristianos, incluso católicos asiduos a la Iglesia, debido a la enorme cantidad de información que corre por todos los medios a nuestro alcance.

Y a veces, siguiendo modas, caemos sin sentir en experiencias que parecieran inofensivas, pero que van debilitando nuestras convicciones. ¿Cuáles son y qué podemos hacer para evitarlas? Aquí señalamos solamente tres.

1La Nueva Era

Desde hace algunas décadas las prácticas orientales han gozado de gran aceptación entre los católicos, quizá por seguir una moda o porque algún famoso las recomienda, el caso es que este tipo de corrientes emanadas de la Nueva Era se hizo muy popular en los años noventa del siglo pasado, pero perduran aún en nuestro tiempo.

Así lo mencionan el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en el documento Jesucristo Portador del Agua de la Vida, una reflexión cristiana sobre la "Nueva Era":

"Las librerías y las emisoras de radio, así como la multitud de grupos de auto-ayuda en numerosas ciudades y capitales occidentales, todos ellos parecen desmentir tal crisis. Parece que, al menos por el momento, la Nueva Era sigue estando bien viva como parte del actual panorama cultural".

El documento advierte que:

"La búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la Nueva Era es un anhelo auténtico: de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante".

Son numerosas las actividades que tienen que ver con la Nueva Era. Entre las más conocidas están la angelología, el yoga, el feng shui, el reiki, la sanación holística, la aromaterapia, la hipnosis, la meditación no cristiana y toda clase de uso de energías y buenas vibras, atribuir al karma las desgracias, entre otras más.

Neopaganismo, neochamanismo… ¿cultos ancestrales o invento New Age?
Te puede interesar :Neopaganismo, neochamanismo… ¿cultos ancestrales o invento New Age?

2Ayahuasca

Resulta un peligro la mezcla de la "espiritualidad" y el uso de sustancias o plantas alucinógenas, como la famosa "ayahuasca", una bebida psicoactiva originaria de la zona amazónica que provoca alucinaciones y que, junto a prácticas chamánicas, pretenden ayudar al consumidor a sanar y a crecer personalmente.

3Constelaciones familiares

Catalogada como "herramienta terapéutica" , las constelaciones familiares fueron ideadas por Bert Hellinger y pretende sanar las relaciones entre familiares cercanos, sobre todo con aquellos que ya han muerto.

El peligro que conlleva esta práctica es abrir la puerta a los demonios, pues en el afán de arreglar asuntos inconclusos, una persona representa al difunto para que puedan dialogar con él.

En el libro del Deuteronomio, Dios prohibió al pueblo de Israel hablar con los muertos:

"Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco hará ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos"

(Dt 18, 10-11).

Formarnos en la fe que profesamos

Hemos enumerado solamente unas alternativas que la gente utiliza para encontrar salud física y psíquica o para mejorar sus vidas en todos los rubros. Sin embargo, es importante que los cristianos se formen correctamente en su fe para que no pierdan el rumbo.

Nuestra razón de ser en este mundo es conocer, amar y servir a Dios y rechazar todo lo que pueda alejarnos de Él, y como nos podemos dar cuenta, cada vez encontramos más prácticas que resultan peligrosas para el cristiano promedio.

Por ello, es importante formarnos en la fe que profesamos y analizar a conciencia las tendencias de moda para que evitemos el riesgo de contaminar nuestra vida física y espiritual.

¿Puede haber varias imágenes del mismo santo en una iglesia?  
Te puede interesar :¿Puede haber varias imágenes del mismo santo en una iglesia?  
México y España alcanzan histórico acuerdo mariano que une a la Esperanza y Guadalupe
Te puede interesar :México y España alcanzan histórico acuerdo mariano que une a la Esperanza y Guadalupe
Agresión abierta. ¿Por qué la agresión pasiva destruye?
Te puede interesar :Agresión abierta. ¿Por qué la agresión pasiva destruye?
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
iglesia catolicanew agepaganismo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día