(VIDEO) ¿Sabías que esta aparición ocurrió mientras María aún vivía?

Fátima Navarro - publicado el 10/10/25
La historia de una de las devociones más antiguas y poderosas del mundo hispano: la Virgen del Pilar

La Virgen del Pilar es una de las devociones marianas más queridas en España y América Latina…
pero, a pesar de la gran devoción, pocos saben que su historia encierra un hecho extraordinario, único en toda la tradición cristiana: es una aparición mariana que no solo fue la primera registrada por la Iglesia…sino que, ¡ocurrió mientras la Virgen María aún vivía en la Tierra y se apareció a uno de los apóstoles!

Descubre algunas de las advocaciones marianas más queridas en América Latina:

{"rendered":"Am\u00e9rica Latina y su madre (advocaciones marianas)"}Galería fotográfica
