¡Los niños que organizaron un cónclave simulado conocen al Papa León!

ope-leo-xiv-zuchetto-child-vatican-media

© Simone Risoluti / Vatican Media

Christine Rousselle - publicado el 10/10/25
Los estudiantes de la Academia Nuestra Señora del Monte Carmelo viajaron a Roma para una excursión inolvidable y conocieron al Papa León XIV. (Fotos y video)

Hablemos de un momento de cierre del círculo para una clase de ansiosos estudiantes de primaria de Chicago.

En mayo, los estudiantes de la Academia Nuestra Señora del Monte Carmelo en Lakeview, Illinois, organizaron un cónclave simulado para aprender más sobre el cónclave real que estaba a punto de comenzar a varios miles de kilómetros de distancia en el Vaticano.

Los estudiantes, con sus disfraces de cardenal de tamaño infantil y su verdadero aire de seriedad y formalidad sobre la "tarea" que tenían por delante, rápidamente se volvieron virales y recibieron la atención de los medios nacionales.

En la tercera votación de su cónclave, los cardenales de la Academia Nuestra Señora del Monte Carmelo eligieron a su compañero de cuarto grado, Augie Wilk, como papa. Él adoptó el nombre de "Papa Agustín".

ANDREAS SOLARO | ANDREAS SOLARO

Dos días después, en un acto de providencia divertida (¡asombrosa!), el cónclave real (y considerablemente más alto y mayor) eligió a otro ciudadano de Chicago como Papa: el Papa León XIV, que no tomó el nombre de Agustín pero SÍ es miembro de la Orden Agustiniana.

Varios meses después, el miércoles 8 de octubre, el "Papa Agustín", el "Colegio Cardenalicio" de la Academia de Nuestra Señora del Monte Carmelo y algunos estudiantes vestidos como guardias suizos conocieron al verdadero Papa León XIV durante una audiencia el miércoles.

pope-leo-xiv-audience-october-08
Antoine Mekary | ALETEIA

Cónclaves y sonrisas

A principios de esta semana, los escolares se embarcaron en el "viaje de campo de su vida" de Chicago a Roma, con la esperanza de tener la oportunidad de conocer al Papa León XIV durante la Audiencia General del miércoles.

Acompañados por su arzobispo, el cardenal Blase Cupich (quien en junio les contó cómo fue el cónclave real ), los estudiantes tuvieron un lugar privilegiado para observar a la audiencia. Vestían sus mejores galas y todos sonreían.

Y al concluir la audiencia, el Papa León XIV saludó y estrechó la mano de los estudiantes, y los dos "papas" de Chicago finalmente pudieron conocerse.

Los disfraces de los niños fueron un gran éxito entre los asistentes a la audiencia, con mucha gente posando para fotos con el diminuto "Papa".

Y hasta el verdadero Papa disfrutó del momento: su cuenta oficial de Instagram incluyó fotos del encuentro (desliza para ver).

Puedes ver un video de un minuto de ABC Chicago aquí .

Ve más fotos de su increíble excursión a continuación:

{"rendered":"Mira a estos ni\u00f1os disfrazados de cardenales en el Vaticano:"}Galería fotográfica
Tags:
conclaveniñospapa leon xiv
