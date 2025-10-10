Aferrarse a la familia en tiempos de caos y desinformación

Resulta curioso que hayan llegado a la cartelera, casi al mismo tiempo, dos estrenos que son las películas “de autor” más potentes del año, que contienen numerosos paralelismos. Ambas son tan provocativas y personales que despiertan amores y odios por igual. Nos referimos a los nuevos trabajos de Ari Aster (Eddington) y Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra). Veamos esas similitudes:

Thomas Pynchon

Anderson, quien ya había adaptado una novela del enigmático escritor norteamericano Thomas Pynchon (nos referimos a Vicio propio), toma de su libro Vineland solo algunas ideas y referencias para su película y el resultado sigue los patrones habituales de Pynchon. Aster no ha adaptado al autor, pero hay una influencia notable en su filme.

Caos, sectas, rebeliones, desinformación

Ambas retratan una sociedad actual desquiciada y prisionera de las noticias y de las redes sociales, y las numerosas temáticas nos conducen al mundo de este escritor: caos, conspiranoias, sectas, referencias históricas, rebeliones y revoluciones, lazos familiares, política, nombres raros, tramas que se bifurcan, problemas raciales, anarquismo, guiños culturales... Las dos han captado el clima colectivo de estos tiempos.

“Eddington”

Aster nos sitúa en un pueblo ficticio de Nuevo México, en mayo de 2020, en plena pandemia de covid. A la tensión habitual de esos días (miedo, mascarillas, posibles contagios, distancia de seguridad, teorías de la conspiración, divergencias en las redes sociales…) se unen las tensiones que provoca la rivalidad entre el sheriff, Joe (Joaquin Phoemix), y el alcalde, Ted (Pedro Pascal). Ambos están devastados por dentro a causa de sus mujeres: Ted porque su esposa los abandonó a él y a su hijo; Joe porque la suya, Louise (Emma Stone), arrastra traumas del pasado. El sheriff detesta las medidas que ha tomado el alcalde respecto al uso de mascarillas y otras protecciones. Así que decide presentarse como candidato a la alcaldía y tratar de usurparle el poder a su oponente. Las situaciones se agravan con las noticias: la muerte de George Floyd en Mineápolis provoca manifestaciones y revueltas callejeras.

“Una batalla tras otra”

La película de Anderson comienza con las actividades delictivas, a medio camino entre el terrorismo y la revolución, de una pareja que lucha contra las detenciones de los inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos: Bob (Leonardo DiCaprio) y Perfidia (Teyana Taylor). En el extenso prólogo asistimos a sus ataques, sus preparativos y el nacimiento de su bebé. Luego Perfidia les abandona porque cree que una familia impide la acción revolucionaria. Hay una elipsis de 16 años: Bob y su hija, Willa (Chase Infiniti), viven escondidos para evitar que las fuerzas de seguridad les echen el guante. Entonces irrumpe en escena el coronel Lockjaw (Sean Penn), obsesionado con capturar a Willa. Cuando ella desaparece, surge una carrera contrarreloj entre Bob y Lockjaw para encontrarla. Bob porque ama a su hija. La razón de Lockjaw no la sabremos hasta el último tramo del filme.

Religión

En ambas historias la religión ocupa un papel importante. En Eddington hay un personaje que, aunque parece encabezar una secta, sus intenciones son loables porque trata de resarcir a quienes sufrieron abusos en la infancia: “Lo que está pasando va contra Dios”, dice en un vídeo. Y, cuando ve las muñecas que construye Louise, comenta: “Dios habla a través de ti”. En Una batalla tras otra el sensei Sergio (Benicio del Toro) conduce a sus amigos y familiares inmigrantes a la iglesia, y afirma que “Dios está con nosotros”. En esta película una iglesia y un convento de monjas son retratados como lugares donde estar a salvo (o “espacios seguros”, como se dice ahora).

Redes sociales, comunicación y desinformación

En las dos hay un uso continuo de los teléfonos móviles. Los personajes se escriben mensajes, se llaman, tiran los celulares o los rescatan porque, en estos tiempos, el móvil es la llave de nuestras vidas. No falta la alusión a las redes sociales, a los informativos, a las noticias falsas y verdaderas. Todo ello confluye en la misma idea: estamos comunicándonos de continuo a través de estos dispositivos, pero el exceso ha creado ruido y desinformación. Véanse, por ejemplo, las magníficas secuencias telefónicas de DiCaprio en las que nunca se llega a un acuerdo ni los interlocutores se comprenden.

Western y ‘bad hombres’

Se ha citado Eddington como un western contemporáneo. Sus personajes siempre parecen estar a punto de dispararse, a causa de las distancias de seguridad y sus tensiones y divergencias. Hacia el final también veremos tiroteos y persecuciones, igual que sucede en Una batalla…: no en vano, su director ha aclarado que el western “Centauros del desierto” fue una de sus inspiraciones. Benicio del Toro alude, en una escena, a los “bad hombres”. En realidad tanto Joe como Bob son “bad hombres”, igual que muchos otros personajes. Y todo ellos caen en numerosas contradicciones. Pero son así porque se han visto forzados por las circunstancias.

Vínculos familiares