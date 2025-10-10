Concilio Ecuménico Vaticano II: 63 años de su inicio

El 11 octubre de 2025 se cumplen 63 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, el principal acontecimiento de la Iglesia en el siglo XX. Un concilio que trajo un aggiornamento de la Iglesia; esto es, en español, una ‘puesta al día’ de la Iglesia

Diez datos fundamentales

1.- La palabra ‘concilio’ tiene su origen en la voz latina concilium, que significa ‘asamblea’; mientras que la palabra ‘ecuménico’ viene del griego οἰκουμενικός, que significa, literalmente, ‘tierra habitada’. Concilio ecuménico es, pues, la asamblea de los Obispos cuyo mensaje está dirigido a todo el mundo.

2.- El Concilio Ecuménico Vaticano II fue el número XXI en la historia de la Iglesia.

3.- Fue convocado por el Papa san Juan XXIII (1881-1963) el 25 de enero de 1959, Fiesta de la conversión de San Pablo. El Papa tomó por sorpresa a toda la Iglesia, pues, se cuenta, habría sido electo como un Papa de transición. A la muerte de su antecesor, el Papa Pio XII, el Cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca de Venecia, fue electo Papa el 28 octubre de 1958, tomando el nombre de Juan XXIII. Y a menos de 3 meses de pontificado, con casi 77 años de edad, revolucionó a toda la Iglesia al convocar a concilio a todos los Obispos. A partir de entonces inició el periodo de pre-concilio, con la formación de los comités y comisiones organizadoras, definición del reglamento y las normas, así como las convocatorias y las consultas temáticas en todas las iglesias particulares.

4.- Inició formalmente el 11 de octubre de 1962, con la Santa Misa, presidida por el Papa san Juan XXIII, en la Basílica de San Pedro.

5.- Las exposiciones, debates y votaciones se llevaron a cabo en cuatro sesiones generales; una por año: 1962, 1963, 1964 y 1965; en la Santa Sede. El Papa san Juan XXIII solo asistió a la primera sesión ya que murió el 3 de junio de 1963. Correspondió a su sucesor, el Papa san Pablo VI, continuar y llevar a término el concilio.

6.- Asistieron 2,450 Obispos de todo el mundo, aunque el promedio por sesión fue de unos 2 mil. A ellos se sumaron los superiores mayores religiosos, teólogos, historiadores, pastoralistas, observadores de otros credos, periodistas, así como el numeroso personal de trabajo del Concilio (secretarios, traductores, técnicos y personal de servicio y seguridad).

7.- Después de 3 años con 58 días de arduo trabajo, finalizó el 8 de diciembre de 1965, en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, con la Santa Misa presidida por el Papa san Pablo VI, en la Basílica de San Pedro.

8.- El objetivo central del concilio, en palabras de su iniciador, el Papa san Juan XXIII, y retomadas por su sucesor, el Papa san Pablo VI, fue el lograr un aggiornamento de la Iglesia; esto es, en español, una ‘puesta al día’ de la Iglesia.

9.- De manera particular, el Concilio decidió que este aggiornamento fuera para promover la vivencia de fe de todos los fieles en una pastoral misionera, adaptar la disciplina –no la Doctrina– de la Iglesia a la realidad histórica contemporánea, facultar a las Conferencias Episcopales en las definiciones pastorales de sus iglesias locales, y fomentar la unidad de los cristianos.

10.- Documentos. El Concilio Vaticano II dejó para la Iglesia:

a) Cuatro Constituciones:

- Constitución dogmática Dei Verbum (Palabra de Dios), sobre la Divina Revelación (18 de noviembre de 1965).

- Constitución dogmática Lumen Gentium (la luz de los pueblos), sobre la Iglesia (21 de noviembre de 1964).

- Constitución Sacrosanctum Concilium (el Sagrado Concilio), sobre la Sagrada liturgia (4 de diciembre de 1963).

- Constitución pastoral: Gaudium et Spes (los gozos y las esperanzas), sobre la Iglesia en el mundo actual (7 de diciembre de 1965).

b) Tres declaraciones:

- Gravissimum Educationis (la importancia decisiva de la educación) sobre la educación cristiana (28 de octubre de 1965).

- Nostra Aetate (en nuestra época), sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas (28 de octubre de 1965).

- Dignitatis Humanae (la dignidad humana), sobre la libertad religiosa (7 de diciembre del año 1965).

c) Nueve decretos:

- Ad Gentes (a las gentes) sobre la actividad misionera de la Iglesia (7 de diciembre de 1965).

- Presbyterorum Ordinis (el orden de los presbíteros) sobre el ministerio y vida de los presbíteros (7 de diciembre de 1965).

- Apostolicam Actuositatem (la actividad apostólica) sobre el apostolado de los laicos (18 de noviembre de 1965).

- Optatam Totius (deseado por todos), sobre la formación sacerdotal (28 de octubre de 1965).

- Perfectae Caritatis (la caridad perfecta), sobre la adecuada renovación de la vida religiosa (28 de octubre de 1965).

- Christus Dominus (Cristo Señor), sobre el ministerio pastoral de los obispos (28 de octubre de 1965).

- Unitatis Redintegratio (la restauración de la unidad), sobre el ecumenismo (21 de noviembre de 1964).