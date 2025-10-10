5 citas de santos contundentes en “Dilexi Te”

La nueva exhortación apostólica del Papa León XIV, "Dilexi Te", pretende desafiar a los cristianos a reflexionar sobre cómo vemos y tratamos a los pobres. Aquí presentamos a cinco santos de ese documento cuyas palabras inspiran

En Dilexi Te, la primera exhortación apostólica del papado de León XIV, se apoya en gran medida en las obras y palabras de los santos para desafiar a los lectores a pensar sobre cómo ven y tratan a los pobres y empobrecidos.

A continuación se presentan cinco citas que realmente destacaron:

San Pablo sobre la composición de la iglesia cristiana primitiva

"Entre los fieles de la naciente comunidad cristiana no había muchos «sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles" (1 Co 1,26).

Los primeros cristianos eran en su mayoría pobres y no provenían de familias nobles, según la carta de san Pablo a los Corintios. A pesar de ello, "los primeros cristianos eran claramente conscientes de la necesidad de cuidar de los más necesitados".

"Es significativo que el primer discípulo que dio testimonio de su fe en Cristo hasta el derramamiento de su sangre fuera Esteban, perteneciente a este grupo. En él se unen el testimonio del cuidado de los pobres y el del martirio", afirmó el Papa León XIV.

San Lorenzo (y San Ambrosio) muestran los verdaderos tesoros de la Iglesia

"Al día siguiente, trajo consigo a los pobres. Al preguntarle dónde podrían estar los tesoros prometidos, los señaló y dijo: 'Estos son los tesoros de la Iglesia'".

San Lorenzo, quien vivió en el siglo III d. C., fue obligado por las autoridades de Roma a "entregar los tesoros de la Iglesia", escribió el Papa León en Dilexi Te. En lugar de entregar oro, obras de arte o cualquier otra cosa que se considera tradicionalmente valiosa, san Lorenzo (según el testimonio de san Ambrosio) sacó a los miembros de la Iglesia, que eran pobres.

Al relatar el acontecimiento, Ambrosio comentó: “¿Qué tesoros tiene Jesús que sean más preciosos que aquellos en los que le gusta mostrarse?”

El Papa también citó la aguda observación de Ambrosio: "Lo que dais a los pobres no es vuestro, sino de ellos. ¿Por qué os habéis apropiado de lo que se os dio para uso común?"

San Juan Crisóstomo les dice sin rodeos a los cristianos cómo adorar a Dios: ayudando a los necesitados.

"¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres, que no tienen ropa para cubrirse. No honres el cuerpo de Cristo aquí en la iglesia con telas de seda, mientras afuera lo descuidas cuando sufre de frío y desnudez… [El cuerpo de Cristo en el altar] no necesita mantos, sino almas puras; mientras que el que está afuera necesita mucho cuidado. Aprendamos, pues, a pensar en Cristo y a honrarlo como él desea. Porque el honor más grato que podemos dar a quien queremos venerar es hacer lo que él mismo desea, no lo que nosotros ideamos… Así también tú, dale el honor que él ha ordenado, y deja que los pobres se beneficien de tus riquezas. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro".

San Juan Crisóstomo, uno de los Padres Orientales, fue arzobispo de Constantinopla a finales del siglo IV y principios del siglo V d. C., y fue "quizás el más ardiente predicador de la justicia social" de sus contemporáneos, escribió el Papa León.

Predicó que "si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres que están a la puerta, no podrán adorarlo ni siquiera en el altar", afirmó el Papa León.

Otras citas de San Juan Crisóstomo en Dilexi Te :

"¿Qué ventaja obtiene Cristo si la mesa del sacrificio está llena de vasos de oro, mientras él mismo muere de hambre en la persona de los pobres? Alimenta primero a los hambrientos, y solo después adorna el altar con lo que sobra".

Hace mucho frío y el pobre yace harapiento, moribundo, congelado, tiritando, con una apariencia y una vestimenta que deberían conmoverte. Tú, sin embargo, con el rostro enrojecido y borracho, pasas de largo. ¿Y cómo esperas que Dios te libre de la desgracia?... A menudo adornas un cadáver insensible, que ya no entiende el honor, con multitud de ropas variadas y doradas. Sin embargo, desprecias al que siente dolor, al que está destrozado, torturado, atormentado por el hambre y el frío.

San Agustín explica que cualquiera que tenga a Cristo en sí es caritativo con los demás.

“Observando a vuestros hermanos, sabéis si tienen necesidad; pero si Cristo mora en vosotros, sed también caritativos con los desconocidos.”

El Papa León XIV siguió su vocación sacerdotal en la Orden de los Agustinos. En Dilexi Te, se inspira en la sabiduría de san Agustín para ilustrar cómo los cristianos deben comportarse no solo con sus amigos, sino también con los desconocidos.

San Benito de Nursia sobre la acogida de los pobres sin excepción

“Los pobres y los peregrinos deben ser recibidos con todo cuidado y hospitalidad, porque en ellos se recibe a Cristo”.

El Papa León elogió a san Benito de Nursia por su regla que "se convertiría en la columna vertebral de la espiritualidad monástica europea": todos deben ser recibidos con hospitalidad.

"No eran solo palabras: durante siglos, los monasterios benedictinos fueron lugares de refugio para viudas, niños abandonados, peregrinos y mendigos", escribió el Papa León. Esta mentalidad continúa hasta nuestros días, dijo, como "signo de una Iglesia que abre sus puertas, acoge sin pedir y cura sin exigir nada a cambio".

