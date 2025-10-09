(VIDEO) Los obstáculos de John Henry Newman

John Henry Newman no fue un santo de escritorio ni un pensador aislado del mundo. Fue un hombre profundamente comprometido con la verdad, incluso cuando esta lo llevó por caminos difíciles y solitarios. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas pruebas: crisis personales, conflictos teológicos, incomprensiones dentro y fuera de la Iglesia, y una constante tensión entre su conciencia y las estructuras religiosas de su tiempo.
Sin embargo, John Henry Newman transformó cada obstáculo en una oportunidad para dar testimonio público de su fe.