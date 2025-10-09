Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Los obstáculos de John Henry Newman

Fátima Navarro - publicado el 09/10/25
John Henry Newman fue un hombre que, como muchos, enfrentó crisis personales y espirituales; sin embargo, supo transformar cada una de ellas en una oportunidad para profundizar su fe

John Henry Newman no fue un santo de escritorio ni un pensador aislado del mundo. Fue un hombre profundamente comprometido con la verdad, incluso cuando esta lo llevó por caminos difíciles y solitarios. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas pruebas: crisis personales, conflictos teológicos, incomprensiones dentro y fuera de la Iglesia, y una constante tensión entre su conciencia y las estructuras religiosas de su tiempo.

Sin embargo, John Henry Newman transformó cada obstáculo en una oportunidad para dar testimonio público de su fe.

Tags:
crisisiglesia catolicavideo
