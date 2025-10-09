Kylie Kelce habla sobre su aborto espontáneo en un poderoso podcast

Kylie Kelce hizo lo imposible: eclipsó a Taylor Swift, quien está comprometida y próxima a convertirse en su famosa cuñada

En el Mes del Respeto a la Vida, Kylie Kelce -hermana de Travis Kelce- hizo lo imposible: eclipsó a Taylor Swift, quien está comprometida para convertirse en su famosa cuñada.

El nuevo álbum de Taylor Swift debería haber sido el tema de conversación de la semana, pero para muchas familias, su fotografía atrevida y sus letras explícitas lo convirtieron en una opción imposible.

En cambio, Kylie Kelce, la popular presentadora del podcast "Not Gonna Lie", abordó un tema complejo y conmovedor: el aborto espontáneo. Sus palabras fueron publicadas en USA Today , la revista People , el programa Today y otros medios.

Octubre no es solo el mes del respeto a la vida; tiene una denominación relacionada: mes de concientización sobre la pérdida del embarazo y de los bebés.

Kelce comenzó su programa con divertidas anécdotas personales, pero luego se puso seria.

“En general, este es un programa muy ligero, algo divertido para distraerse”, dijo. Sin embargo, “comencé este podcast para llamar la atención sobre temas que realmente me preocupan”.

Un tema que le preocupa es el de concientizar sobre la pérdida del embarazo y de bebés, dijo, y le dijo a cualquiera que no quisiera escuchar su historia de aborto espontáneo que podía saltarla.

La historia es de 2018, cuando estaba recién casada con Jason Kelce, jugador de fútbol americano de la NFL de los Philadelphia Eagles. Ambos estaban ansiosos por formar una familia y se emocionaron mucho cuando ella dio positivo en su primera prueba de embarazo en agosto, pero mantuvieron la noticia en secreto.

Dio la casualidad de que, en el tercer mes de embarazo, los Eagles jugaban en Londres. La pareja hizo planes para viajar con los padres de Jason a Irlanda después del partido y tomarse una foto especial para contárselo a los nuevos abuelos y capturar su emoción.

Incluso contar esta parte de la historia significó que Kylie tuvo que detenerse varias veces porque estaba abrumada por la emoción.

A Kylie le tomó varios intentos contar la parte final de la historia

De regreso en Estados Unidos, Kylie tenía una cita programada regularmente que dice que todavía recuerda como si hubiera sucedido en cámara lenta.

Cuando la enfermera no pudo encontrar el latido del corazón de su bebé nonato, le realizaron una ecografía, y su médico tuvo que decirle la terrible verdad: su bebé, recién entrado en el segundo trimestre, ya no estaba vivo, pero su cuerpo había "pasado por alto" el aborto espontáneo. Tuvo que programar una dilatación y extracción.

“Todavía recuerdo haber ido al coche y haber llamado a mi madre, lo cual no es buena idea cuando estás llorando a mares en el coche”, dijo. Pensó: “No podía decírselo a Jason porque era su cumpleaños, lo cual me parece una tontería… obviamente, se lo debía decir a mi marido”.

Recientemente le había regalado unos zapatos de bebé.

La pérdida que supone un aborto espontáneo es real, dijo, las emociones son crudas e impredecibles y el dolor de perder un hijo no se borra al tener otro hijo o hijos.

“Esto todavía duele después de tener cuatro hijos, porque sí ”, dijo.

Y está bien para quienes aún están en su camino y aún no han superado el obstáculo de conocer a sus pequeños seres humanos. Lo siento mucho por quienes han sufrido pérdidas.

Su objetivo principal al compartir su historia era tranquilizar a las mujeres y orientarlas para que buscaran ayuda.

“Lo que me ayudó a superarlo fue hablar de ello”, dijo. “Lo hablé con mi madre, que también había sufrido una pérdida. Lo hablé con casi todo el mundo”.

Hablar de ello significó descubrir cuántas personas comparten este dolor.

“Simplemente... nunca te abandona”, dijo. “Siempre me gusta decirles a las personas que comparar abortos espontáneos, comparar pérdidas infantiles, comparar cualquier cosa entre mujeres, es comparar peras con manzanas. Es una cicatriz que te acompaña de una forma que solo te pertenece. Y ya sea que tengas una pérdida a las 6, a las 13 semanas o cuando sea, esa pérdida es real”.

Kylie también compartió que su esposo Jason estaba y sigue estando dolido por la pérdida.

El dolor es tan real que lo comparten incluso —quizás especialmente— las mujeres que han tenido abortos.

Cada año, el Domingo del Respeto a la Vida, en las filas de carteles provida en las intersecciones de ciudades de todo Estados Unidos, se encuentran algunos que dicen "Me arrepiento de mi aborto", al igual que en la Marcha por la Vida , para compartir el dolor cuando es prevenible. También se ven carteles de "me arrepiento de haber perdido la paternidad" en estos eventos.

La realidad de la vida antes del nacimiento no es un tema de discusión política ni tampoco una mera observación científica.