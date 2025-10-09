¿En qué va la canonización de los jóvenes testigos de la fe?

Claire Crockett, Guido Schaffer, Claire de Castelbajac, Chiara Luce Badano, ¿en qué va el proceso de canonización de los jóvenes cristianos, testigos de la fe?

Tenían entre 18 y 34 años cuando entraron en el Cielo. Durante sus cortas vidas, estos jóvenes cristianos fueron verdaderos modelos por sus palabras, su conducta, su caridad y su fe. Aún hoy, su testimonio sigue siendo una fuente de inspiración para muchos creyentes. Tras la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, celebrada el pasado 7 de septiembre, Aleteia se ha interesado por el avance de las causas de canonización de estos otros jóvenes testigos.

1 CARLOTTA NOBILE (1988-2013)

Photo courtesy of Chicco Fratta

Carlotta Nobile, una talentosa violinista italiana y concertista reconocida a pesar de su corta edad, tuvo una brillante carrera musical. En 2011, se enteró de que padecía un cáncer agresivo: "Nueve metástasis cerebrales, además de las pulmonares y hepáticas".

Entonces abrió una página de Facebook , Le cancer et après (El cáncer y después), donde publicó sus reflexiones y las compartió con quienes libran la misma batalla.

Allí dio testimonio de haber encontrado a Dios tras una hospitalización. En una carta al Papa Francisco, escribió: "El cáncer ha curado mi alma, desatando todos mis nudos internos y ofreciéndome una fe, una confianza, un abandono y una serenidad inmensos".

Tras su muerte, Carlotta fue incluida entre los "Jóvenes Testigos" del Sínodo de los Obispos de 2018. Su testimonio sigue difundiéndose en numerosas realidades eclesiales de todo el mundo, pero hasta la fecha no se ha abierto ninguna causa de beatificación.

2 GIANLUCA FIRETTI (1994-2015)

Gianluca Firetti, un joven italiano, era un apasionado del deporte y del fútbol. Diagnosticado con cáncer de huesos a los 18 años, vivió su enfermedad con un valor extraordinario. Su enfermedad le permitió experimentar un encuentro aún más profundo con Cristo.

"Cuanto más avanzaba la enfermedad, más resplandecía su alma", confió una de sus amigas. Murió a los 21 años, dejando un gran testimonio de fe y entrega a Dios.

Durante el Sínodo de los Jóvenes de 2018, este joven italiano fue presentado como uno de los jóvenes testigos de la fe, junto con Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Hasta la fecha, su causa aún no se ha abierto, pero su testimonio sigue difundiéndose y conmoviendo a miles de personas.

3 HERMANA CLAIRE CROCKETT (1982-2016)

Nacida en Irlanda del Norte, Claire Crockett soñaba con una carrera en el teatro y la televisión. De adolescente, pasaba los fines de semana bebiendo y gastaba todo su dinero en alcohol y cigarrillos.

Pero a los 18 años, un Viernes Santo, tuvo un verdadero encuentro con Jesús ante el Santísimo Sacramento y vio cómo su vida desordenada hería su Sagrado Corazón. Decidió ingresar en las Siervas del Hogar de la Madre y se convirtió en misionera en Ecuador, dedicándose especialmente a los niños y jóvenes. Murió a los 33 años, en 2016, durante un terremoto.

El 12 de enero de 2025, la hermana Claire Crockett fue declarada oficialmente Sierva de Dios y se abrió su causa de beatificación. Kristen Gardner, encargada de la investigación, afirma a Aleteia:

"Actualmente se está escuchando a los testigos en la diócesis de Alcalá de Henares (Madrid, España). Se atribuyen muchas gracias a la hermana Claire, pero estamos seleccionando las más significativas para estudiarlas y abrir la fase diocesana".

4 GUIDO SCHÄFFER (1974-2009)

Guido Schäffer Guido Vidal França Schaffer/Facebook

Guido, médico brasileño y apasionado del surf, decidió dejarlo todo para responder a la poderosa llamada del sacerdocio tras leer un libro sobre san Francisco de Asís. Fundador de varios grupos de oración, es un incansable predicador de la Palabra de Dios.

Junto a las Misioneras de la Caridad, atendió con gran generosidad a los pobres y a los enfermos, para difundir por todas partes el amor de Cristo y de la Virgen María.

Con su testimonio de vida y su búsqueda radical de la santidad, atrajo a muchos jóvenes hacia Dios. Murió ahogado en Río de Janeiro en 2009, mientras practicaba surf, poco antes de su ordenación.

El 20 de mayo de 2023, el Dicasterio para las Causas de los Santos reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró Venerable. Como explica a Aleteia Mirna Marianno, encargada de su causa en la Arquidiócesis de Río de Janeiro:

"Existen numerosos testimonios de gracias recibidas por intercesión del venerable Guido Schaffer. Ahora esperamos el milagro que lo llevará a los honores de los altares, de ahí la importancia de dar a conocer su devoción".

5 CLAIRE DE CASTELBAJAC (1953-1975)

Claire de Castelbajac

Procedente de una familia católica del suroeste de Francia, Claire es una joven llena de frescura y alegría de vivir. Estudiante de historia del arte, asiste a la prestigiosa escuela del Restauro en Roma y participa en la restauración de los frescos de la basílica de San Francisco en Asís.

Decide hacer de la alegría la brújula de su vida y da gracias al Señor por cada momento que vive y cada persona que conoce. Su alegría es contagiosa e, incluso a pocas horas de la muerte, dice:

"Soy tan feliz que si muriera ahora, creo que iría directamente al cielo, ya que el cielo es la alabanza a Dios y yo ya estoy allí".

Claire fue un ejemplo tan grande de alegría que esta virtud fue la razón por la que se retrasó su proceso de beatificación. Cincuenta años después de su muerte, siguen llegando testimonios de las gracias recibidas por su intercesión.

Declarada venerable en 2009, su causa está siendo estudiada. Para que sea proclamada beata, es necesario que se reconozca un milagro.

6 CHIARA LUCE BADANO (1971-1990)

Chiara Luce Badano Courtesy of Fondazione Chiara Badano

Chiara Luce Badano, miembro del movimiento de los Focolares, era una joven alegre y orientada hacia los demás. A los 17 años, le diagnosticaron un cáncer de huesos. Llena de una alegría sobrenatural, ofrecía sus sufrimientos a Dios, repitiendo a menudo:

"Si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero".

Falleció poco antes de cumplir los 19 años, tras pronunciar estas palabras:

"Adiós. Sed felices, porque yo lo soy".

El Papa Benedicto XVI reconoció un milagro atribuido a su intercesión, y Chiara fue beatificada el 25 de septiembre de 2010 en Roma, en presencia de 25 000 personas.

Para su canonización es necesario un segundo milagro. "La causa de canonización recopila las gracias obtenidas por su intercesión, para examinarlas e identificar un milagro. Algunas gracias han sido objeto de un análisis más profundo por parte del postulador", afirma la Fundación Chiara Badano a Aleteia.

Lo que es seguro es que "la historia de Chiara Badano sigue tocando el corazón de muchas personas, que se dicen agradecidas por haberla conocido".

7 FLORIBERT BWANA (1981-2007)

Vatican Media

Floribert, un joven congoleño, trabajaba en la aduana de Goma (República Democrática del Congo). Como cristiano comprometido, rechazaba cualquier forma de corrupción, a pesar de las constantes presiones. En julio de 2007, tras impedir la entrada de productos en mal estado, fue secuestrado, torturado y asesinado a la edad de 26 años.

En 2024, el Papa Francisco reconoció su martirio y fue beatificado el 15 de junio de 2025. El reconocimiento del martirio es suficiente para beatificar a una persona, sin que se requiera ningún milagro. Sin embargo, para la canonización sigue siendo necesario un milagro.