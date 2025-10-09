Aleteia
Dilexi te: amar a los pobres y rechazar “la economía que mata”

Vatican News

I.Media - publicado el 09/10/25
Siguiendo a Francisco, el Papa León XIV insta a los cristianos a reconocer en los pobres el rostro de Cristo y vivir la caridad en la vida diaria

Dilexi te ("Te he amado"), este es el título de la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, publicada el 9 de octubre de 2025. Elegido el 8 de mayo, el pontífice peruano-estadounidense asume plenamente el legado del Papa Francisco al firmar un texto de 121 párrafos sobre el "amor a los pobres". Convirtiendo la atención a los pobres en la brújula de la Iglesia Católica, el Papa llama a los cristianos a vivir la caridad en su vida diaria, a rechazar las ideologías que conducen a la inacción o perpetúan una "economía que mata" y a denunciar las "estructuras de injusticia". Siguiendo los pasos de su predecesor, quien inició la redacción de esta exhortación, León XIV reitera su mensaje a favor de los migrantes, las mujeres maltratadas, los presos y la educación de los pobres.

Tags:
documentopapa leon xivpobreza
