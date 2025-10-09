Cómo ver los restos mortales de san Francisco de Asís

Para asistir a la primera exposición pública de los despojos del fundador de los franciscanos es necesario reservar entrada

Asís espera más multitudes de las habituales la próxima Cuaresma porque los restos mortales de san Francisco van a ser expuestos públicamente durante un mes por primera vez, al cumplirse los 800 años de su muerte.

¿Cómo participar en este acontecimiento histórico que tendrá lugar del 22 de febrero al 22 de marzo de 2026 en la iglesia inferior de la basílica de san Francisco?

La entrada es gratuita, pero es necesario reservarla en la web sanfrancescovive.org, para garantizar la seguridad y el recogimiento.

2 maneras de venerar los restos de san Francisco

Puedes venerar los despojos del “pobrecillo de Asís” de dos maneras: con acompañamiento o de manera autónoma.

“Vive una experiencia guiada en tu encuentro con el santo -animan los franciscanos-. Un fraile te acogerá y acompañará tu camino hasta la urna que custodia los despojos de Francisco, concluyendo con un momento de oración”.

Es la opción idónea si buscas un momento de reflexión guiada, en la lengua que escojas.

En este caso puedes reservar entradas -por persona, familia o grupo- para acceder de lunes a viernes entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde.

Si prefieres “un momento de veneración personal y silencioso”, puedes elegir la entrada para “recorrer el camino siguiendo el flujo de los peregrinos”.

La urna con los restos de san Francisco de Asís permanecerá abierta de lunes a viernes entre 7,30h y 10h y entre 16 y 19h. Los sábados y domingos podrá visitarse entre las siete de la mañana y las siete de la tarde.

El Papa León XIV ha aprobado el traslado del cuerpo de san Francisco, desde su tumba en la cripta hasta los pies del altar papal de la basílica inferior.

Entrega, pasaje a la plenitud

“Será una ocasión única para detenernos en oración ante los restos de aquel que ha sido llamado “otro Cristo” por ser imagen auténtica de Cristo, espejo viviente del Evangelio”, destacan los franciscanos de Asís.

Venerar esta reliquia “nos llama a reconocer cómo la entrega de nosotros mismos en el amor, mientras nos consume, cuando es vivida en unión con Cristo, se convierte en el pasaje a la plenitud de la Vida, que es la comunión con Dios Padre y con toda la humanidad”, añaden.

Octavo centenario

Además de la exposición de los restos de san Francisco, su octavo centenario se conmemorará con varias actividades.

Entre ellas está prevista la publicación, catalogación de fuentes franciscanas y digitalización de las colecciones antiguas del Sacro Convento de Asís, así como numerosos eventos culturales y religiosos.

Además, el año 2026 Italia recuperará la fiesta civil en honor a su patrón san Francisco de Asís, eliminada el año 1977.