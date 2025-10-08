Aleteia
Virtud: ¿sabías que esta palabra significa fuerza?

Mónica Muñoz - publicado el 08/10/25
La palabra virtud ha perdido su sentido original, tal vez porque el mundo de hoy poco hoy lo aprecia, pero su significado, fuerza, nos anima a seguir luchando

El cristiano de hoy se enfrenta con muchos retos, sobre todo en lugares en donde manifestar su fe resulta poner en riesgo su vida. Y hablar de virtud puede ser complicado, pero cuando entendemos lo que significa descubrimos que nos da la fuerza para seguir adelante en la lucha diaria.

Tags:
bautismoconfirmacionfuerzavirtud
