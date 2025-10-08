Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) San Marcos Ji Tianxiang: Un ejemplo inesperado de santidad

publicado el 08/10/25
¿Sabías que un gran santo no pudo comulgar durante 30 años debido a una gran adicción que enfrentaba?

San Marcos Ji Tianxiang, patrono de las adicciones, fue un médico chino profundamente católico, nacido en 1834 en Hebei. Desde joven, vivió una fe sincera: asistía a Misa diaria, oraba con devoción y ayudaba a los pobres a través de su profesión. 

Sin embargo, su camino hacia la santidad no fue fácil. Enfermo del estómago, comenzó a tratarse con opio, un analgésico común en la época. Rápidamente se volvió adicto a la droga, que se convirtió en su lucha de toda la vida, lo que incluso ocasionó que se le negará recibir los sacramentos de reconciliación y la Sagrada Eucaristía.

Descubre más sobre el inesperado e improbable testimonio de santidad de san Marcos Ji Tianxiang.

