separateurCreated with Sketch.

Si no te gusta rezar el rosario, ¿qué puedes hacer?





Michael Rennier - publicado el 08/10/25
He aquí algunos consejos para rezar el Rosario tomados de una de las santas que celebramos en octubre: la muy querida santa Teresa del Niño Jesús

Todo el mes de octubre está dedicado al Rosario, lo que deja bastante claro lo importante que se ha vuelto para la devoción de la Iglesia. Los santos lo alaban. Los papas lo fomentan. Probablemente a tu cura local le encanta. Pero, ¿y si te cuesta rezar? ¿Y si no le sacas mucho provecho o incluso no te gusta?

¿Qué pensaba Santa Teresa?

Irónicamente, el mes de octubre comienza con la fiesta de santa Teresa de Lisieux, famosa por sus dificultades para rezar el rosario. En su autobiografía, explica:

"Cuando estoy sola, (me avergüenza admitirlo) me resulta más difícil rezar el rosario que llevar un instrumento de penitencia. ¡Siento haberlo expresado tan mal! Me esfuerzo en vano por meditar los misterios del rosario; no consigo fijar mi mente en ellos".

En otras palabras, ¡prefería ponerse un cilicio o recibir azotes penitenciales antes que coger un rosario! Tenía el mismo problema que muchos de nosotros compartimos, que es mantener la concentración en los misterios.

Pero nunca dejó de rezar el rosario.

"Durante mucho tiempo", escribe, "estuve desolada por esta falta de devoción que me sorprendía, ya que amo tanto a la Santísima Virgen que debería resultarme fácil recitar en su honor oraciones que le son tan agradables. Ahora estoy menos desolada; creo que la Reina del cielo, ya que es mi MADRE, debe ver mi buena voluntad y está satisfecha con ella".

Lo que una madre pide



Se dio cuenta de que ninguna oración se ofrece con una concentración y una intención perfectas, por lo que decidió dejar de preocuparse, dar lo mejor de sí misma y dejar el resto en manos de Dios. Con el rosario en particular, llegó a comprender que, dado que nos une a Nuestra Señora, hay una gracia maternal en él.

Si alguna vez nos cuesta rezar una oración, puede ser el rosario, porque una madre solo nos pide que nos esforcemos al máximo, no que seamos perfectos. Las madres nos aman tal y como somos.

Los sacerdotes escuchan con frecuencia a católicos que no están satisfechos con la calidad de su rosario diario. Y piden consejo sobre cómo rezar mejor. El mejor consejo es señalar la revelación de santa Teresa de que el corazón de la oración es el amor. Incluso cuando amamos mal, incluso cuando nos quedamos cortos, lo importante es seguir amando. Simplemente no sirve de nada rendirse.

Cada rosario rezado con intención sincera es recogido en el amor de Nuestra Señora y ofrecido a Dios como un regalo agradable.

Cuando no logramos amarnos como deberíamos, lo intentamos de nuevo al día siguiente. Con perseverancia, siempre hay esperanza de que podamos mejorar, aunque el progreso sea dolorosamente lento.

E incluso si nuestro amor nunca llega a ser perfecto, nuestros esfuerzos en la oración serán recompensados con un amor mayor que nos completará en lo que nos falta, transformando nuestra pequeña ofrenda en una grande.



Algunos consejos prácticos

A modo de consejo más específico, podemos ofrecer algunos consejos prácticos.

En primer lugar, ten en cuenta que todo el mundo se esfuerza por rezar mejor y que tus imperfecciones no son especialmente malas. Tus oraciones son más valiosas de lo que crees, así que no te rindas.

En segundo lugar, algunos rezamos mal el rosario porque lo hacemos en momentos inadecuados, como cuando estamos cansados, apurados o es demasiado tarde. En momentos como estos, la oración se convierte en una tarea que hay que tachar de la lista y perdemos su esencia. Descubre cuándo rezas mejor y programa el tiempo para que no se te escape.

En tercer lugar, por muy importante que sea el rosario y aunque a mucha gente le encante, en realidad, el rosario no es necesariamente la principal oración devocional para todo el mundo. Algunos tipos de oración son más fáciles y otros más difíciles, dependiendo de tu temperamento y tus antecedentes.

Recemos el rosario

Todos deberíamos esforzarnos por rezar el rosario, nos guste o no. Después de todo, es muy recomendado por los santos y está lleno de gracia que nos acerca a Nuestra Señora, pero si te cuesta conectar con él, puedes intentar rezar el Oficio Diario, comprometerte a una Hora Santa o meditar sobre los Salmos o la lectura espiritual.

Aunque sigas teniendo dificultades con el rosario, hay gracia en el esfuerzo. Cada vez que nos volvemos a concentrar en uno de los misterios, cada vez que suspiramos y volvemos al principio de una decena para rezarla mejor, cada vez que ofrecemos a Dios nuestro tiempo y nuestra atención, por escasos que sean, Él honra el esfuerzo.

Por eso seguimos rezando el rosario, para conectarnos con el amor y, con suerte, si somos persistentes, para algún día encontrarnos con nuestro Creador en el cielo y descubrir los misterios no en nuestra imaginación, sino en la realidad.

Santos que recomendaron el rezo del santo Rosario:


rosariosantosvirgen maria
