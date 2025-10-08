Aleteia
León XIV: ¿dónde reconocer la presencia de Dios en nuestra vida?

pope-leo-xiv-audience-october-08

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 08/10/25
En su meditación, el Papa León XIV habló sobre los principales obstáculos para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana y sobre las fragilidades humanas

"Ninguna caída es definitiva, ninguna noche es eterna, ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre", afirmó León XIV durante la Audiencia General del 8 de octubre de 2025. Ante decenas de miles de personas que llenaban la Plaza de San Pedro, el Papa ofreció una catequesis sobre la presencia de Dios en la vida cotidiana y las fragilidades humanas.

Tags:
audiencia generaldiospapa leon xiv
banner image
