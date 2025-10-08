Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

El secreto de una organización caritativa que no para de crecer

Sociedad San Vicente de Paúl

GOYO_CONDE | Sociedad San Vicente de Paúl

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 08/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mientras la Sociedad San Vicente de Paúl recibe un nuevo reconocimiento social, su presidente comparte su principal preocupación

La Sociedad San Vicente de Paúl es una enorme organización caritativa formada por más de dos millones de laicos católicos. Reparten alimentos y medicamentos, construyen viviendas, asesoran y acompañan a migrantes y víctimas de catástrofes, ofrecen servicios de salud y educación… Ayudan a a 30 millones de personas necesitadas en 155 países.

Su presidente, Juan Manuel Buergo Gómez, destaca que cada año crecen las inversiones para llevar a cabo sus miles de proyectos “para una sociedad más justa y menos dependiente del asistencialismo”.

Sociedad San Vicente de Paúl
Juan Manuel Buergo Gómez
Sociedad San Vicente de Paúl

También lanza una llamada a unirse como voluntario en alguna de las múltiples iniciativas que se llevan a cabo en muchas ciudades.

Y explica que la gestión de la Sociedad se organiza a través de la división del mundo en doce zonas con un responsable al frente de cada una de ellas, que comparte las iniciativas y necesidades de su región.

La mayor preocupación

Buergo Gómez comparte con Aleteia su principal preocupación respecto a la sociedad que preside. No tiene que ver con balances ni con inspecciones.

“Para mí lo principal es que no se secularice, que no nos dediquemos a repartir alimentos, a vestir al desnudo, a dar cursos de formación,… solo -afirma-, porque nuestra misión es evangelizar”.

El economista reconoce que “a veces no se puede hablar de Cristo, pero sí ofrecer una sonrisa, el ejemplo y el Evangelio”.

“Es fácil secularizarse -asegura-: están las auditorías, las normas de calidad que hay que cumplir, pero tenemos que darnos esa fuerza unos a otros: estamos aquí porque somos instrumentos de Dios para evangelizar”.

La fuerza de los orígenes

Buergo Gómez vivió ese espíritu desde pequeño porque su padre ya formaba parte de la Sociedad San Vicente de Paúl.

“Yo iba con él a veces a visitar a los enfermos, jugaba con los niños que vivían en las cuevas, les llevaba algunos juguetes…”, recuerda.

“Más tarde terminé la carrera de económicas, mis padres habían fallecido y pensé: ¿voy a subir arriba con las manos vacías? -añade-. Por eso me apunté, hace 30 años”.

Buergo Gómez comparte el carisma con el que el estudiante Frederick Ozanam inició la Sociedad San Vicente de Paúl el año 1833 en París, buscando servir a Dios en los pobres.

De hecho esa ha sido la fuerza motora del espectacular crecimiento de esta organización de la Familia Vicenciana, organizada en grupos de acción y oración llamados conferencias.

Sociedad San Vicente de Paúl
Rev Dave Lawson | Sociedad San Vicente de Paúl

El compositor Santiago de Masarnau, que introdujo la Sociedad San Vicente de Paúl en España, decía que si la obra se quedara solo en la ayuda material, las conferencias desaparecerían.

Tal vez no desaparecerían ante los ojos de los hombres pero sí ante los ojos de Dios porque su fin es la ayuda espiritual, evangelizar, a través de la ayuda material.

Reconocimiento 

Este año 2025, la Fundación Mapfre ha reconocido a la Sociedad San Vicente de Paúl como la Mejor entidad por su trayectoria social.

Este miércoles 8 de octubre, en Madrid, Buergo Gómez recibirá de manos de la reina Sofía este premio que se suma a una larga lista de reconocimientos internacionales.

“Es un reconocimiento que pertenece a todos los socios, voluntarios y personas comprometidas con nuestra causa”, agradece su presidente.

“Queremos dar respuesta a los distintos tipos de pobreza, de injusticia material y espiritual”, aclara. 

 “Queremos permanecer al lado de los que sufren dando nuestra seña de identidad: la cercanía, ofreciendo escucha y esperanza”, añade.

Y concluye: “Ozanam decía que si mejoramos al de enfrente nos mejoramos a nosotros mismos y lo irradiamos a la comunidad”.

San Vicente de Paul nos enseña cómo ser más humildes 
Te puede interesar :San Vicente de Paul nos enseña cómo ser más humildes 
Pilar 2040: un nuevo centro de peregrinos en el “Km 0” de la Hispanidad 
Te puede interesar :Pilar 2040: un nuevo centro de peregrinos en el “Km 0” de la Hispanidad 
León XIV: ¿dónde reconocer la presencia de Dios en nuestra vida?
Te puede interesar :León XIV: ¿dónde reconocer la presencia de Dios en nuestra vida?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
caridadfundacion
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día