Ya se conoce la fecha para el primer viaje del Papa León XIV. Visitará Turquía y Líbano

I.Media - publicado el 07/10/25
En Turquía, el Papa León XIV seguirá los pasos de cuatro de sus predecesores. Pablo VI fue el primer papa moderno en viajar a Turquía, durante un viaje de dos días en julio de 1967.

León XIV realizará el primer viaje de su pontificado, visitando Turquía del 27 al 30 de noviembre y luego Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre, anunció el 7 de octubre de 2025 la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Vaticano aún no ha detallado el programa de este viaje.

papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
