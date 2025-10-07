Ya se conoce la fecha para el primer viaje del Papa León XIV. Visitará Turquía y Líbano

León XIV realizará el primer viaje de su pontificado, visitando Turquía del 27 al 30 de noviembre y luego Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre, anunció el 7 de octubre de 2025 la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Vaticano aún no ha detallado el programa de este viaje.

En Turquía, el Papa León XIV seguirá los pasos de cuatro de sus predecesores. Pablo VI fue el primer papa moderno en viajar a Turquía, durante un viaje de dos días en julio de 1967.

Turquía será el primer país que visite León XIV, elegido Papa el 8 de mayo. Este viaje está motivado por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, acontecimiento que permitió establecer por primera vez el Credo, es decir, la profesión de fe cristiana.

El Papa "peregrinará a Iznik", explica con sobriedad el comunicado, traducido al italiano, inglés y francés. Esta ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul. Aquí se encuentra la antigua Nicea.

Hace unos diez años se descubrió una antigua basílica sumergida en las aguas del lago Iznik. Podría indicar el lugar del primer concilio ecuménico universal, convocado por el emperador Constantino (280-337), que reunió a unos 300 obispos de las provincias del imperio.

Se espera que el Papa León XIV se reúna allí con numerosos líderes cristianos, entre ellos Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Este verano, el nuevo Papa reafirmó su deseo de conmemorar este evento al dirigirse a una delegación de peregrinos ortodoxos y católicos estadounidenses recibida en Castel Gandolfo.

En una entrevista con la periodista Elise Allen publicada en septiembre, el Papa León XIV expresó su deseo de visitar Nicea. Expresó su deseo de que el evento se convirtiera en una oportunidad ecuménica para invitar a líderes cristianos [...] porque Nicea es un Credo, es uno de los momentos en que, antes de que surgieran las diversas divisiones, todos podíamos encontrar una profesión de fe común.

Este viaje a Turquía también tendrá una dimensión política. Respondiendo también a la invitación del Jefe de Estado, el Papa León XIV probablemente será recibido por el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Este viaje se había planeado desde hacía tiempo, pero aún no se había formalizado. Ya en 2024, el Papa Francisco había expresado su disposición a viajar a Turquía para la conmemoración del Concilio de Nicea.

Juan Pablo II visitó Turquía en 1979. Su sucesor, Benedicto XVI, realizó el mismo viaje en 2006. Tuvo numerosos gestos de amistad hacia el islam, pocas semanas después de su discurso en Ratisbona, que conmocionaron a muchos fieles musulmanes. El pontífice alemán presentó sus respetos en la Mezquita Azul de Estambul. El Papa Francisco también visitó Turquía en su segundo año de pontificado, en noviembre de 2014.

Un viaje a la tierra del cedro

Tras su visita a Turquía, el Papa León XIV viajará al Líbano, donde aterrizará el 30 de noviembre. El Vaticano aún no ha publicado detalles del viaje. Sin embargo, la prensa libanesa informa de una reunión oficial en el palacio presidencial con el presidente, el primer ministro, el presidente del Parlamento, ministros y líderes religiosos. El Líbano eligió presidente el pasado enero, Joseph Aoun, tras más de dos años de vacancia presidencial.

MTV informó en septiembre que una celebración litúrgica podría tener lugar en el corazón de Beirut, cerca del mar. Se informa que se están preparando reuniones con el clero, los jóvenes y, posteriormente, con los musulmanes. Según el medio, el Papa también podría viajar a Annaya, al noreste de Beirut, para visitar el monasterio de san Marón (fallecido alrededor del año 410), monje considerado el fundador de la Iglesia maronita.

La visita del Papa León XIV al Líbano en su primer año de pontificado refleja el deseo de honrar la promesa de su predecesor de visitar el país. El Papa Francisco había prometido visitar la Tierra de los Cedros en varias ocasiones. La presidencia libanesa incluso había anunciado dicho viaje en abril de 2022, pero no se materializó, y la ausencia del presidente libanés lo hizo imposible.

Este viaje probablemente estará marcado por el tema de la paz. La región ha estado marcada por la tragedia de la guerra. La ofensiva israelí tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás continúa sacudiéndola. El día de su elección, el Papa León XIV expresó su deseo de una "paz desarmada y desarmada" para el mundo.

Entre 3 y 4 viajes al año para los últimos 3 Papas

En la Tierra de los Cedros, León XIV seguirá una vez más los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El pontífice polaco la visitó en 1997. El papa alemán realizó su último viaje apostólico allí en 2012. Por su parte, Pablo VI hizo una breve escala en Beirut en 1964 de camino a la India.

El Papa Francisco, predecesor de León XIV, realizó 47 viajes durante sus doce años de pontificado, un promedio de cuatro al año. Su primer viaje fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, en julio de 2013. De igual manera, el Papa Benedicto XVI inició sus viajes al extranjero con la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, en agosto de 2005.