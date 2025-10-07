Aleteia
(VIDEO) La Guardia Suiza adopta un nuevo uniforme

Fátima Navarro - I.Media - publicado el 07/10/25
La Guardia Suiza presenta su nuevo uniforme, inspirado en un antiguo diseño del siglo XIX

El 2 de octubre de 2025, la Guardia Suiza Pontificia presentó oficialmente un nuevo uniforme, marcando un momento clave en la historia del ejército más pequeño y antiguo del mundo. Este nuevo atuendo, denominado "mezza gala", está inspirado en un diseño utilizado en el siglo XIX, que fue abandonado tras las reformas del Concilio Vaticano II. 

La intención es clara: combinar elegancia y funcionalidad, ofreciendo una alternativa intermedia entre el uniforme de gala tradicional y el uniforme de instrucción. El uniforme de mezza gala incluye un quepis con bordes dorados, una chaqueta de lana oscura con dos filas de botones dorados, un cuello bordado, y un cinturón con los colores del Vaticano, sobre pantalones negros.  Está destinado principalmente a recepciones formales, cenas oficiales y actos diplomáticos.

Descubre más sobre este el nuevo uniforme de la Guardia Suiza en el siguiente video.

No te pierdas las imágenes del juramento de la Guardia Suiza:

{"rendered":"Guardia Suiza: 27 j\u00f3venes prestaron juramento ante el Papa"}Galería fotográfica
Tags:
guardia suizapapa leon xivvideo
