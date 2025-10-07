Pierre de Keriolet: de diabólico a morir en olor de santidad

Pierre de Keriolet vivió en Bretaña en el siglo XVII. Hombre libertino y sin escrúpulos, llevó una vida disoluta hasta que se dio cuenta de que lo que él consideraba la "suerte del diablo" era en realidad la mano protectora de la Virgen María

Una noche de 1622, Monsieur de Keriolet, un caballero de la zona de Auray, se despertó por ruidos sospechosos en su oficina: alguien estaba forzando la caja fuerte donde guardaba su dinero. Estaba a punto de disparar al ladrón cuando reconoció a su hijo, Pierre, quien acababa de regresar de Rennes, donde había terminado sus estudios. El arma cayó de la mano de su padre y el joven huyó con su botín. Sus padres nunca lo volverían a ver...

Desde su nacimiento el 14 de julio de 1602, en el seno de una acaudalada familia noble, Pierre de Keriolet ha demostrado ser infernal en el sentido estricto de la palabra, pues su violencia, maldad y crueldad tienen su raíz en la influencia demoníaca. Sus estudios con los jesuitas no lo corriguieron. Jugador, deshonesto, siempre falto de dinero, pide prestado y no devuelve, roba a sus parientes, fechorías que culminan con el robo de la bóveda de su padre. Casi inútil, incapaz de trabajar sin desviarse, ni de comprarse un puesto de teniente en el ejército, deshonesto en toda Bretaña, Pierre recuerda haber oído que el Gran Turco recibía con reverencia a cualquier cristiano dispuesto a apostatar de su fe. No le teme a la idea de convertirse en un renegado, pues le atrae la idea de poseer un palacio en el Bósforo y un harén de hermosas esclavas... Con el dinero robado, parte hacia Viena, con la esperanza de encontrarse con una misión diplomática de la Sublime Puerta alojada allí y regresar con ellos a Estambul. Pero nada sale según lo planeado.

Un vagabundeo por Europa

Mientras cruza Alemania con algunos compañeros al azar, son atacados por bandidos que matan a los otros dos. Curiosamente, estos bandidos pasan junto a Keriolet sin interesarse en él, como si no lo hubieran visto. ¿Acaso piensa en la oración que él, dispuesto a negar a Cristo, dirigió, bajo la influencia del pánico, a Nuestra Señora de Liesse, cuyo santuario es la primera peregrinación mariana en Francia, prometiendo ir allí si ella lo salva? ¡Ni siquiera! Y, tan pronto como pasa el peligro, Keriolet, olvidando su voto, continúa su camino, obsesionado por su plan de convertirse al islam; nada funcionará, nunca llegará a Viena ni verá al más mínimo musulmán, con constantes obstáculos en su camino para impedírselo. No se sorprende. Solo el desmoronamiento de sus sueños de una fortuna barata lo perturba.

Durante los siguientes doce años, Keriolet vagó por Europa, viviendo de recursos innombrables, seduciendo a mujeres casadas y monjas, participando en duelos, escándalos, libertinajes y crímenes, y en varias ocasiones eludiendo las represalias que su conducta merecía. Atribuyó esta insolente suerte al diablo, con quien insinuó haber hecho un pacto...

En 1635, tras la muerte de sus padres, convencido de que ya no tendría que rendirles cuentas, regresó a Bretaña para disputar la herencia familiar con sus hermanas. Dotado para las sutilezas legales, al descubrir que la legislación favorecía a los protestantes en materia de herencias, afirmó estar reformado, mientras recuperaba su parte, y se convirtió al catolicismo al descubrir mayores ventajas...

Hecho esto, dueño del feudo ancestral y con suficiente oro para ofrecerse un puesto como asesor del Parlamento de Bretaña, Keriolet usó su poder como magistrado para envenenar las disputas y el odio entre los litigantes, disfrutando del daño que causaba. Nada lo detuvo.

Una oportunidad extraordinaria

Diez años después de las apariciones de Santa Ana en 1625 , la peregrinación a Keranna estaba en pleno apogeo. Pierre nunca perdía la oportunidad de burlarse de ella, como hacía con cualquier acto de culto. Si iba a Misa, era para causar un escándalo y comulgar sacrílegamente sin que nadie se atreviera a reprochárselo en la cara, tan aterrador era. Multiplicó sus conquistas femeninas, puso la mira en una monja a la que quería seducir y raptar.

Ese verano de 1635, perturbado por un trueno durante una tormenta, para terror de sus sirvientes, disparó una pistola al cielo, desafiando a Dios a castigarlo. Esa misma noche, un rayo cayó sobre el castillo e incendió la cama donde dormía; salió ileso. Al día siguiente, contra todo pronóstico, un rayo alcanzó a su caballo, pero lo salvó, por segunda vez en pocas horas. Poco después, al regresar de una cita, escapó de un marido engañado que le disparó, pero falló. Esta loca suerte lo embriaga, pretende ser inmortal, multiplica las blasfemias y provocaciones contra Dios, hasta el punto que muchos empiezan a pensar que está verdaderamente poseído y esto es indudablemente cierto.

Poco después, Pierre tiene un sueño terrible y larguísimo, cada detalle del cual parece real: está en el infierno, ve el lugar que le espera, las torturas eternas a las que está destinado. ¿Se toma en serio esta pesadilla? ¿Se trata de otra broma blasfema cuyo secreto guarda? Keriolet se presenta en la cartuja de Auray y afirma querer hacer penitencia allí. En cualquier caso, permanece allí poco tiempo, saliendo más furioso que nunca.

Para burlarse de la credulidad de los fanáticos y atraer la atención del duque de Orleans, hermano de Luis XIII, Keriolet acompaña a la delegación de parlamentarios que, en 1636, van a Loudun para observar los extraños fenómenos de los que son víctimas las ursulinas y que las han llevado a acusar de embrujo a un sacerdote de la ciudad. El abad Grandier, condenado por este delito, terminó en la hoguera, sin que su muerte pusiera fin a la epidemia de posesión de estas santas muchachas...

El caso de las mujeres poseídas de Loudun

El caso de las mujeres poseídas de Loudun surgió, en un principio, de las divagaciones de la superiora, la Madre Juana de los Ángeles, de mente frágil, internada en un convento por discapacidad, contra su voluntad por su familia. Ésta, buscando la manera de hacerse interesante, centró sus frustraciones en Grandier, de quien se había enamorado, hasta el punto de transformarlo en un corruptor y siervo de Satanás, acusaciones que cayeron en el momento justo para arruinar a este oponente del Cardenal Richelieu. Pero, aunque al principio no hay maldad en la historia, algunas monjas, fingiendo o no, acabaron cayendo bajo la influencia demoníaca; liberarlas resultó difícil. Esto fue lo que interesó a Keriolet, decidido a divertirse. La experiencia se convertiría en su confusión.

Al día siguiente de su llegada, acude a los exorcismos en la iglesia de Sainte Croix como si fuera un espectáculo. Nadie en Loudun lo conoce. Y entonces, al entrar en la nave, la poseída, o mejor dicho, el demonio que habla a través de ella, lo apostrofa y le revela todas sus faltas, todas las veces que escapó de una muerte segura.

Al final de cada relato, grita: "¡Estuve allí, te observaba para arrastrarte al infierno y te habría sacado de allí si tu ángel de la guarda y Ella no me lo hubieran impedido!". Aturdido por el estupor, a pesar de las miradas de quienes lo rodeaban, Keriolet no niega nada. De repente, comprende el origen de lo que él tomaba por "la suerte del diablo", cuando en realidad era todo lo contrario.

"Con María nadie está perdido."

"Ella", como dicen los demonios, que no pueden pronunciar su nombre, es la Santísima Virgen María, pues, en sus peores locuras y bajezas, fiel, sin saber por qué, a una promesa hecha de niño a su madre, Keriolet, todos los días, pasara lo que pasara, rezaba un Ave María.

Estas palabras murmuradas por costumbre, sumadas a las oraciones maternales por su hijo indigno, eran para él una armadura invencible. Nuestra Señora no le permitió morir en pecado mortal. Keriolet comprende la verdad del piadoso adagio: "Con María, nadie está perdido".

Cae de rodillas, entre lágrimas, y con la voz quebrada, reconoce todos los crímenes y pecados de los que el Maligno acaba de acusarlo públicamente. Entonces hace una confesión general acompañada de una contrición tan perfecta que, al día siguiente, al verlo de nuevo en la iglesia, el demonio, obligado por Dios a hacer esta confesión, exclama: "¡Ahí está el caballero de ayer otra vez! Si sigue así, ascenderá tan alto en el Cielo como habría estado bajo con nosotros en el Infierno. ¡Ah, si supiera! Ella le metió los brazos en el barro hasta los codos para sacarlo de su inmundicia, ¡y eso con el pretexto de que le tenía un poco de devoción ! ¡Y pensar que estamos condenados por un solo pecado!"

Esta vez, el arrepentimiento de Pierre es verdadero, su conversión definitiva.

De regreso a Bretaña, cambia de vida, se impone penitencia tras penitencia, se esfuerza por reparar sus pecados y cede su castillo a la iglesia para transformarlo en un hospicio. Borrando el pasado de aquel a quien el rumor público ahora llama "san Keriolet", el obispo de Vannes, convencido de la sinceridad de su arrepentimiento, lo ordena sacerdote el 28 de marzo de 1637.