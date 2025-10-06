Aleteia
Se publica el primer Motu Proprio de León XIV

pope-leo-xiv-audience-paul-vi-hall-august-20-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 06/10/25
En su primer Motu Proprio, el Papa León XIV moderó la centralización de la gestión de los activos financieros del Vaticano y destacó el papel esencial del Comité de Inversiones, organismo creado por Francisco en 2022

En su primer Motu Proprio, publicado el 6 de octubre de 2025, el Papa León XIV moderó la centralización de la gestión de los activos financieros del Vaticano, que se había llevado a cabo durante el gobierno de Francisco, en beneficio del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de inversiones del Vaticano. Estableció una responsabilidad compartida —Coniuncta cura, nombre del Motu Proprio— con la otra importante institución financiera del Vaticano, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

documentopapa leon xivsanta sede
