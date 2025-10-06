3 formas encantadoras de honrar a Nuestra Señora del Rosario

¡Reúnete con tus amigos y familia para honrar a Nuestra Señora y al Rosario! Echa un vistazo a estos divertidos eventos sociales para celebrar juntos

Aunque pensamos en mayo como "el mes de María", octubre también es un mes especial para María porque está dedicado al Santo Rosario. Nuestra Señora del Rosario (también "Nuestra Señora de la Victoria") es honrada el 7 de octubre. Esta ocasión especial conmemora una increíble victoria que sucedió contra todo pronóstico en la batalla de Lepanto. Aquí unas formas de conmemorar a María.

Rezar el rosario es una forma maravillosa de honrarla este mes y, especialmente, en este día festivo. El rosario es un arma espiritual poderosa y se ha demostrado que aporta paz y mejora la salud mental de quienes lo rezan.

En honor a Nuestra Señora, al rosario y a la victoria sobre el pecado, aquí hay tres formas divertidas y llenas de amigos para celebrar este hermoso día festivo.

1 Organiza una reunión "Rosario y Rosado"

Todo el mérito es de Kristen Combo en Instagram, quien compartió esta idea en su cuenta. Así es como lo describió:

Esta podría ser la noche de chicas más católica de la historia...

Si estás buscando una forma bonita de honrar a Nuestra Señora y reunir a tus amigas, ¡organiza una Noche de rosa y Rosario.

✔️ Invita a tus amigas.

✔️ Pídeles a todas que vistan de rosa.

✔️ Trae comida o bebida rosa para compartir.

✔️ Recen juntas el rosario; ¡si incluyen alabanzas y adoración, mejor todavía!

Es sencillo, no requiere mucho esfuerzo y deja un impacto duradero.

También puedes incluir algo aún más especial:

➡️ Una consagración mariana

➡️ Pulseras de consagración

Puedes visitar su cuenta de Instagram para obtener una plantilla de invitación gratuita que te facilitará la tarea. Y, por supuesto, muchas otras fiestas marianas serían adecuadas para este evento. ¡Nuestra Señora del Rosario parece la ocasión perfecta para esta idea tan bonita!

2 Organiza una caminata al amanecer para rezar el rosario

Nos encantan las noches de chicas, pero para las más deportistas, intenta reunir al grupo para dar un paseo a las 6 de la mañana -o 6 de la tarde- y rezar el rosario en un parque cercano.

Puedes organizarlo cada semana para rezar el rosario a la misma hora, cada semana o cada dos semanas, a tus amigas les encantará. Compartan sus intenciones y recen unas por otras. Después de rezar pueden disfrutar de un paseo y una buena conversación.

Este evento cumple todos los requisitos para sentirse bien: la luz del sol matutino, amistad y comunidad, oración y ejercicio.

3 Organiza una comida compartida con rosario para tu parroquia

Puedes encontrar un grupo de madres en tu parroquia si es que ya existe, sino puedes proponerlo al señor cura y organizar un nuevo grupo de madres católicas o bien un grupo de familias en oración, algunas parroquias organizan actividades para toda la familia, involucrando temas de formación y de convivencia.

A los niños les encanta jugar con sus amigos y turnarse para dirigir las decenas del rosario, los padres traen comida y disfrutan pasando el rato juntos, y es una forma estupenda de involucrar a toda la familia en la oración y en la construcción de la comunidad en su iglesia local.

¿Necesitas más ideas? Cada niño puede hacer un rosario con esferas de chocolate o M&M's. Y si prefieres una forma menos social de celebrar este día, puedes leer un libro mariano o buscar una bonita imagen de María para tu hogar.