(VIDEO) 3 maneras de crear vínculos con los nietos

Ser abuelo es una de las mayores bendiciones de la vida. Hay una alegría única en acoger a los pequeños, consentirlos lo suficiente y enviarlos a casa felices. Pero para muchos abuelos, especialmente aquellos cuya salud o energía ya no son las mismas que antes, la idea de seguir el ritmo de niños llenos de energía puede ser abrumadora. Cuando correr por el parque o llevarlos a caballito sin parar no es una opción, la frustración puede aparecer.
La buena noticia es que ser abuelo no se mide por cuántos juegos de la mancha puedas organizar. Lo que los niños realmente anhelan es tiempo, atención y amor, y eso es algo que puedes darles en abundancia, sin importar tus limitaciones físicas. Con un poco de creatividad, puedes crear recuerdos que tus nietos atesorarán toda la vida, ¡todo sin moverte de tu sillón favorito (bueno, ¡casi siempre!).
En el siguiente video descubre tres maneras sencillas y practicas con las que pueden crear vínculos más fuertes con tus hijos.