Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) 3 maneras de crear vínculos con los nietos

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - Cerith Gardiner - publicado el 05/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
¿Las actividades físicas les resultan intimidantes o imposibles? Aquí les mostramos cómo los abuelos pueden crear vínculos más fuertes con sus nietos

Ser abuelo es una de las mayores bendiciones de la vida. Hay una alegría única en acoger a los pequeños, consentirlos lo suficiente y enviarlos a casa felices. Pero para muchos abuelos, especialmente aquellos cuya salud o energía ya no son las mismas que antes, la idea de seguir el ritmo de niños llenos de energía puede ser abrumadora. Cuando correr por el parque o llevarlos a caballito sin parar no es una opción, la frustración puede aparecer.

La buena noticia es que ser abuelo no se mide por cuántos juegos de la mancha puedas organizar. Lo que los niños realmente anhelan es tiempo, atención y amor, y eso es algo que puedes darles en abundancia, sin importar tus limitaciones físicas. Con un poco de creatividad, puedes crear recuerdos que tus nietos atesorarán toda la vida, ¡todo sin moverte de tu sillón favorito (bueno, ¡casi siempre!).

En el siguiente video descubre tres maneras sencillas y practicas con las que pueden crear vínculos más fuertes con tus hijos.

(VIDEO) ¿Qué nos enseñan los abuelos? Aquí sus enseñanzas
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Qué nos enseñan los abuelos? Aquí sus enseñanzas
(VIDEO) La historia de Jamey: una fe inquebrantable
Te puede interesar :(VIDEO) La historia de Jamey: una fe inquebrantable
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
abuelosfamilianietosvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día