Gaza: León XIV denuncia el antisemitismo y sufrimiento del pueblo

I.Media - publicado el 05/10/25
Al final de la Misa celebrada por los Jubileos de los Migrantes y Misioneros, el Papa León intervino brevemente para expresar su preocupación por el auge del antisemitismo en el mundo

Tras deplorar el ataque perpetrado frente a una sinagoga en Manchester, el Papa León XIV expresó su preocupación por el "aumento del antisemitismo en el mundo" tras la Misa celebrada el 5 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Recordando también el "inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino de Gaza", alentó firmemente un "progreso significativo" en las conversaciones de paz en curso en Tierra Santa.

Tags:
antisemitismoguerrapapa leon xiv
