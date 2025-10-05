Gaza: León XIV denuncia el antisemitismo y sufrimiento del pueblo

Tras deplorar el ataque perpetrado frente a una sinagoga en Manchester, el Papa León XIV expresó su preocupación por el "aumento del antisemitismo en el mundo" tras la Misa celebrada el 5 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Recordando también el "inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino de Gaza", alentó firmemente un "progreso significativo" en las conversaciones de paz en curso en Tierra Santa.

Al final de la Misa celebrada por los Jubileos de los Migrantes y Misioneros, el Papa León intervino brevemente para expresar su preocupación por el auge del antisemitismo en el mundo

Al final de la Misa celebrada por los Jubileos de los Migrantes y Misioneros, el Papa peruano-estadounidense intervino brevemente justo antes de recitar el Ángelus mariano. Expresó en particular su preocupación por el auge del antisemitismo en el mundo, citando el atentado terrorista en Manchester, en el que dos personas fueron asesinadas frente a una sinagoga el 2 de octubre.

"Sigo entristecido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza", continuó León XIV. Acogió con satisfacción los "pocos avances significativos en las conversaciones de paz en curso". Los negociadores se reunirán en El Cairo este domingo para debatir el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto que comenzó hace casi dos años.

El Papa expresó su esperanza de que estas conversaciones entre las partes "pronto conduzcan a los resultados deseados" e instó a todos los responsables a "comprometerse con este camino, cesar el fuego y liberar a los rehenes". El día anterior, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, había publicado una carta en la que afirmaba que "por primera vez [...] las noticias finalmente hablan de una posible nueva página positiva, de la liberación de los rehenes israelíes, de algunos prisioneros palestinos, y del cese de los bombardeos y la ofensiva militar".

Dirigiéndose a los fieles católicos, León XIV los instó a "permanecer unidos en la oración para que los esfuerzos en curso pongan fin a la guerra y nos conduzcan a una paz justa y duradera". Se unió a quienes oraban por la paz estos días en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, donde se celebra la Peregrinación de la Súplica de Nuestra Señora de Pompeya este domingo, y agradeció a todos los niños que se han comprometido a rezar el Rosario durante estos días.

Apego al santuario de Pompeya

El lunes 6 de octubre, el Papa también celebrará las Vísperas en la capilla de la Domus Australia en Roma. Este viaje le permitirá bendecir un icono de Nuestra Señora de Pompeya donado en 1883 por el beato Bartolo Longo, fundador del santuario cerca de Nápoles, a quien canonizará el 19 de octubre.