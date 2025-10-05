4 santos católicos que vivieron y murieron en Gaza

Los cristianos católicos - muchos santos entre ellos - han vivido en Gaza durante siglos, desde los primeros tiempos de la Iglesia. La ciudad de Gaza se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos.
"Entonces un ángel del Señor dijo a Felipe: 'Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza'" (Hch 8, 26).
De hecho, tras los primeros siglos de la Iglesia, cuando se estableció el monacato, este prosperó en esta parte del mundo y Gaza se convirtió en el hogar de varios monasterios.
Según la Enciclopedia Católica -versión en inglés- , "la primera iglesia construida en Gaza fue obra de san Irenión (fallecido en 393), cuya festividad se celebra el 16 de diciembre. Le sucedió Eneas y, más tarde, san Porfirio (395-420), el verdadero restaurador del cristianismo en Gaza".
Esto abrió posteriormente las puertas al monacato, que se arraigó en Gaza y contribuyó a fomentar la vida espiritual de muchos monjes.
He aquí una lista de cuatro santos que vivieron y murieron en Gaza:
1SAN DOROTEO
Durante los siglos V y VI existió una famosa escuela de retóricos cristianos en Gaza, y parece que San Dorteo se sintió atraído por la zona debido a ellos. Finalmente ingresó en un monasterio allí y fue conocido por su santidad. Su nombre aparece en varias de las Máximas de los Padres del Desierto. Murió alrededor del año 560.
2SAN DOSITEO
Discípulo de san Doroteo, san Dositeo es probablemente más conocido por su peculiar festividad. El escritor de Aleteia Daniel Esparza explica en un artículo cómo "Dositeo de Palestina, nacido en el siglo VI, es venerado como santo por las iglesias católica, ortodoxa y copta. Considerado el santo patrón de Gaza, su festividad se celebra el 29 de febrero, por lo que solo tiene lugar en los años bisiestos".
3SAN BARSANUFIO
Viviendo en el mismo monasterio, san Barsanufio dio orientación espiritual a diversas personas a través de sus cartas y murió alrededor del año 545.
4SAN JUAN EL PROFETA
Conocido como el maestro de san Doroteo, san Juan el Profeta era igualmente famoso por su santidad y vivía en el mismo monasterio de Gaza. Murió alrededor del año 543.