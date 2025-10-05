Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

4 santos católicos que vivieron y murieron en Gaza

DESERT FATHERS

PD

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 05/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Gaza fue un centro de monacato durante los siglos V y VI, donde muchos monjes santos católicos vivieron y rezaron, acercándose a Dios

Los cristianos católicos - muchos santos entre ellos - han vivido en Gaza durante siglos, desde los primeros tiempos de la Iglesia. La ciudad de Gaza se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos.

"Entonces un ángel del Señor dijo a Felipe: 'Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza'" (Hch 8, 26).

De hecho, tras los primeros siglos de la Iglesia, cuando se estableció el monacato, este prosperó en esta parte del mundo y Gaza se convirtió en el hogar de varios monasterios.

Según la Enciclopedia Católica -versión en inglés- , "la primera iglesia construida en Gaza fue obra de san Irenión (fallecido en 393), cuya festividad se celebra el 16 de diciembre. Le sucedió Eneas y, más tarde, san Porfirio (395-420), el verdadero restaurador del cristianismo en Gaza".

Esto abrió posteriormente las puertas al monacato, que se arraigó en Gaza y contribuyó a fomentar la vida espiritual de muchos monjes.

He aquí una lista de cuatro santos que vivieron y murieron en Gaza:

1SAN DOROTEO

Durante los siglos V y VI existió una famosa escuela de retóricos cristianos en Gaza, y parece que San Dorteo se sintió atraído por la zona debido a ellos. Finalmente ingresó en un monasterio allí y fue conocido por su santidad. Su nombre aparece en varias de las Máximas de los Padres del Desierto. Murió alrededor del año 560.

2SAN DOSITEO

Discípulo de san Doroteo, san Dositeo es probablemente más conocido por su peculiar festividad. El escritor de Aleteia Daniel Esparza explica en un artículo cómo "Dositeo de Palestina, nacido en el siglo VI, es venerado como santo por las iglesias católica, ortodoxa y copta. Considerado el santo patrón de Gaza, su festividad se celebra el 29 de febrero, por lo que solo tiene lugar en los años bisiestos".

Conoce al santo que solo recordamos cada 4 años
Te puede interesar :Conoce al santo que solo recordamos cada 4 años

3SAN BARSANUFIO

Viviendo en el mismo monasterio, san Barsanufio dio orientación espiritual a diversas personas a través de sus cartas y murió alrededor del año 545.

4SAN JUAN EL PROFETA

Conocido como el maestro de san Doroteo, san Juan el Profeta era igualmente famoso por su santidad y vivía en el mismo monasterio de Gaza. Murió alrededor del año 543.

(VIDEO) ¿Qué significa la campanilla en la Consagración?
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Qué significa la campanilla en la Consagración?
‘La noche siempre llega’: protegiendo a la familia del desahucio   
Te puede interesar :‘La noche siempre llega’: protegiendo a la familia del desahucio   
10 Citas para recordar que en Dios tenemos nuestra esperanza
Te puede interesar :10 Citas para recordar que en Dios tenemos nuestra esperanza
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
iglesia catolicamonasteriosantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día