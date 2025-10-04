(VIDEO) La historia de Jamey: una fe inquebrantable

A pesar de vivir con una discapacidad severa debido a la atrofia muscular espinal, Jamey Carrington, un joven de 18 años, ha transformado el dolor en propósito. Criado en una familia de fe, aprendió a ver su enfermedad no como una tragedia, sino como parte del plan de Dios. Aunque atravesó momentos de oscuridad y dudas profundas, su encuentro con la Biblia lo llevó a descubrir una fe personal y poderosa.
Hoy, predica el amor de Dios a través de las redes sociales, inspirando a miles con su mensaje de esperanza, gratitud y confianza en la voluntad divina.