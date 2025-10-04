Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) La historia de Jamey: una fe inquebrantable

Fátima Navarro - Tina Martinec Selan - publicado el 04/10/25
Un joven de 18 años con atrofia muscular evangeliza en redes sociales proclamando la belleza del mundo, de la vida y de Dios

A pesar de vivir con una discapacidad severa debido a la atrofia muscular espinal, Jamey Carrington, un joven de 18 años, ha transformado el dolor en propósito. Criado en una familia de fe, aprendió a ver su enfermedad no como una tragedia, sino como parte del plan de Dios. Aunque atravesó momentos de oscuridad y dudas profundas, su encuentro con la Biblia lo llevó a descubrir una fe personal y poderosa.

Hoy, predica el amor de Dios a través de las redes sociales, inspirando a miles con su mensaje de esperanza, gratitud y confianza en la voluntad divina.

Tags:
fehistoriatestimoniovideo
