La mañana del 4 de octubre de 2025, a las 8:30 h, el Papa León XIV firmó su primera exhortación apostólica, Dilexi te ("Te he amado"), en el Palacio Apostólico, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Este documento, el primer texto magisterial de su pontificado, se centra en el amor a los pobres y se hará público el 9 de octubre a las 11:30 h durante una rueda de prensa en el Vaticano.

Firmada por León XIV, en la biblioteca privada del Palacio Apostólico en presencia de su sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, esta exhortación apostólica tiene la distinción de ser un legado de su predecesor, fallecido el 21 de abril. De hecho, el Papa Francisco trabajó en la redacción del texto durante los últimos meses de su pontificado, situándola en la continuidad de su última encíclica, Dilexit nos (Él nos amó), sobre la devoción al amor humano y divino del Corazón de Jesús. El pontífice argentino pretendía así destacar el vínculo entre las raíces espirituales y el compromiso social.

Reanudar y completar un texto iniciado por un predecesor es una práctica común entre los papas al inicio de su pontificado. En 2006, la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, retomó ciertos rasgos del pensamiento de Juan Pablo II. De forma aún más explícita, en 2013, el Papa Francisco retomó la encíclica iniciada por Benedicto XVI antes de su renuncia, asociándola al nombre de su predecesor.

Una señal de continuidad

El documento, escrito a cuatro manos y publicado bajo el nombre de Lumen Fidei, trataba sobre la fe. El Papa alemán "ya había prácticamente completado un primer borrador [...]. Le estoy profundamente agradecido y, en la fraternidad de Cristo, asumo su valiosa labor, añadiendo al texto algunas contribuciones posteriores", escribió Francisco entonces.

Este relevo, al comienzo mismo de un pontificado, constituye una señal tangible de la continuidad de la tradición entre los sucesores de Pedro. "Los papas siempre vinculan explícitamente sus acciones y enseñanzas con lo que hicieron y dijeron sus predecesores. Es una forma de expresar la continuidad de la comunidad de fe que vive en la historia", enfatizó el canonista francés Mons. Patrick Valdrini a I.MEDIA .

Con Dilexi Te, León XIV sigue así los pasos del 266º Papa, rindiendo homenaje a quien nunca dejó de pedir "una Iglesia pobre para los pobres". Al publicar sus últimas palabras inacabadas, entrega, en cierto modo, el testamento magisterial de su predecesor.

El 266.º Papa eligió su nombre en honor a san Francisco de Asís. La firma de este texto por León XIV el 4 de octubre, día de su festividad litúrgica, representa, por tanto, un claro símbolo de continuidad con su predecesor. El Papa Francisco, quien realizó su primer viaje a Lampedusa para visitar a las víctimas de la pobreza contemporánea, los migrantes, fue considerado por la opinión pública como "el Papa de los pobres". También fue quien instituyó la Jornada Mundial de los Pobres en 2017.

Una exhortación arraigada en la historia de la Iglesia

En este texto, que de alguna manera “cierra el círculo” para el argentino, la preocupación por los pobres debe conectarse con toda la historia de la Iglesia, apoyándose en los numerosos santos que fundaron congregaciones religiosas dedicadas al cuidado de los pobres.

Más allá de las naturales referencias al Papa Francisco, este texto debe también reinvertir el magisterio de los Papas de la época contemporánea desde León XIII, cuya encíclica Rerum novarum (1891) es considerada un texto fundador de la doctrina social de la Iglesia.

Desde su elección el 8 de mayo, León XIV se ha posicionado en la línea de este papa italiano que reinó de 1878 a 1903, y que fue el último en usar este nombre. León XIV explicó entonces que había elegido este nombre para "prestar mayor atención a los problemas sociales del mundo y a las cuestiones de justicia", en un mundo trastocado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

La primera encíclica de León XIV, que debería centrarse en los desafíos antropológicos contemporáneos, debería publicarse en los próximos meses.

¿Qué documentos puede escribir un Papa?