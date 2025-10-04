Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Del noviazgo a la pareja: la pérdida del compromiso

Zdrowie a małżeństwo

Dean Drobot / Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mar Dorrio - publicado el 04/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El noviazgo es una etapa importante, donde la pareja se conoce y a medida de eso fortalece su relación hasta fijar un compromiso, aquí unos puntos a considerar

Hace apenas unas décadas, la pregunta habitual era: “¿Tienes novio o novia?”. El término llevaba implícita una idea clara: aquello era un proceso en marcha, un camino hacia una meta definida. El noviazgo era un trabajo en progreso que desembocaba, tarde o temprano, en una de dos salidas: la ruptura o la boda.

En esa etapa, el compromiso estaba presente desde el principio. Se asumía que era una categoría inferior al matrimonio, pero orientada a alcanzarlo. Y eso era bueno, porque todos entendían que el noviazgo era un tiempo de discernimiento, una especie de ensayo donde se ponían las cartas sobre la mesa para comprobar si era posible acompasarse en la danza de la vida: en los valses tranquilos y también en los tangos más desordenados.

El noviazgo no se concebía como eterno ni indefinido. Tenía un horizonte. Y, en la mayoría de los casos, eran las mujeres quienes soñaban con el anillo que acompañaba la gran pregunta.

11 recomendaciones para mantener la castidad en tu noviazgo
Te puede interesar :11 recomendaciones para mantener la castidad en tu noviazgo

El término "pareja": un cajón desastre sin definición

pareja
La Famiglia | Shutterstock

Hoy la palabra ha cambiado. Ya casi nadie pregunta por "el novio" o "la novia", sino por "la pareja". Y ahí se abre un cajón de lo más variado.

El término "pareja" encierra de todo: puede aplicarse a seres vivos —una pareja de cerdos—, a objetos —una pareja de candelabros—, a figuras institucionales. De hecho, en España, si hubo una pareja muy famosa, sin lugar a dudas, fue la pareja de la Guardia Civil. Pero esa misma amplitud muestra su debilidad: es un concepto neutro, desprovisto de destino. No incluye compromiso.

En este nuevo lenguaje, la pareja se convierte en un status quo: un estado de las cosas en un momento dado, sin vocación de cambio ni horizonte definido. Quien está "en pareja" se instala en una zona estable, cómoda, sin necesidad de arriesgar ni de apostar por un futuro.

Estas son las 36 preguntas que te harán conocer a tu pareja
Te puede interesar :Estas son las 36 preguntas que te harán conocer a tu pareja

La ilusión del presente

El paso del noviazgo a la pareja no es solo un cambio de palabras. Es un síntoma de una cultura que evita definir, concretar y esperar. Se prefiere lo inmediato y lo flexible, aunque  eso suponga vivir en un presente perpetuo sin norte ni final.

Y en ese presente, las peores paradas suelen ser las mujeres: quienes, esperando un compromiso, se descubren atrapadas en un vínculo que no avanza, que no madura, que no se convierte en promesa de futuro.

Quizá sea momento de recuperar la valentía de nombrar las cosas como son: de volver a hablar de noviazgo, de discernimiento, de preparación para el matrimonio. Porque en el fondo, todos sabemos que la vida no se juega en un status quo, sino en las decisiones que nos atrevemos a tomar.

8 pasos para que las familias vivan de cara al amor
Te puede interesar :8 pasos para que las familias vivan de cara al amor
(VIDEO) ¿Qué significa la campanilla en la Consagración?
Te puede interesar :(VIDEO) ¿Qué significa la campanilla en la Consagración?
Cómo el santo Cura de Ars convirtió a miles de personas
Te puede interesar :Cómo el santo Cura de Ars convirtió a miles de personas
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
amor de parejanoviazgoPareja y sexualidad
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día