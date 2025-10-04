Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

Consejo de san Roberto Belarmino para la verdadera felicidad

BERNINI,SCULPTURE

Courtesy of Fairfield University Art Museum

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Philip Kosloski - publicado el 04/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El mundo moderno ofrece muchas formas de encontrar la felicidad, pero lo que propone el mundo suele ser efímero; el consejo de san Roberto Belarmino es distinto

Como seres humanos, todos deseamos la felicidad en mayor o menor medida. No queremos permanecer en la ansiedad o la depresión y anhelamos un consejo para encontrar algo que nos traiga alegría en esta tierra.

El mundo moderno nos ofrece muchas posibilidades, afirmando que si hacemos esto o aquello, seremos felices. Casi todas las empresas afirman que su producto, sea cual sea, llenará un vacío en nuestros corazones.

Sin embargo, por lo general, a pesar de lo que intentamos, seguimos sintiéndonos vacíos por dentro. Nuestro corazón anhela algo más.

La verdadera felicidad

San Roberto Belarmino escribió sobre este tema en un tratado titulado Sobre la ascensión de la mente a Dios, que aparece en el Oficio de Lecturas de la Iglesia.

Explica cómo el objetivo de nuestras vidas debe consistir en estar unidos a Dios por toda la eternidad y cómo es ahí donde se puede encontrar la verdadera felicidad:

"Si eres sabio, entonces, sabe que has sido creado para la gloria de Dios y tu propia salvación eterna. Esta es tu meta; este es el centro de tu vida; este es el tesoro de tu corazón. Si alcanzas esta meta, encontrarás la felicidad. Si no la alcanzas, encontrarás la miseria".

Belarmino no se detiene ahí. Continúa ofreciendo algunos consejos concretos sobre cómo alcanzar este objetivo de la felicidad:

"Que consideres verdaderamente bueno todo lo que te acerque a tu objetivo y verdaderamente malo todo lo que te aleje de él. La prosperidad y la adversidad, la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, los honores y las humillaciones, la vida y la muerte, en la mente del sabio, no deben buscarse por sí mismas, ni evitarse por sí mismas. Pero si contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna, entonces son buenas y deben buscarse. Si te alejan de ello, son malas y deben evitarse".

Es una sencilla prueba de fuego para nuestras vidas. Debemos examinar cuidadosamente todo lo que hacemos y discernir si nos acerca a Dios o nos aleja de Él.

Es importante pensar críticamente sobre cada aspecto de nuestras vidas y examinarlo desde esta perspectiva. Por ejemplo, podríamos preguntarnos: "¿Mi uso de las redes sociales me acerca a Dios o me aleja de Él?"

También podríamos preguntarnos: "¿Mis amigos me animan con conversaciones positivas o me desaniman con comentarios ofensivos en los que critican sobre lo que hacen mal los demás?"

Incluso las películas, los programas de televisión o los libros que consumimos deben ser analizados con una mirada crítica.

Belarmino nos insta a hacer todo lo necesario en nuestras vidas para mantenernos en el camino hacia Dios, tomando buenas decisiones que contribuyan a una felicidad verdadera y duradera.

La sección del Catecismo sobre la oración que fue escrita por este sacerdote
Te puede interesar :La sección del Catecismo sobre la oración que fue escrita por este sacerdote
San Francisco de Asís abrazó la pobreza por el Evangelio
Te puede interesar :San Francisco de Asís abrazó la pobreza por el Evangelio
(VIDEO) El desierto espiritual de sor Faustina Kowalska
Te puede interesar :(VIDEO) El desierto espiritual de sor Faustina Kowalska
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
consejosfelicidadsantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día