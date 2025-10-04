Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Amar como san Francisco: 5 claves para relaciones más humanas

Shutterstock

Karen Hutch - publicado el 04/10/25
Aquí cinco claves propuestas por san Francisco de Asís para vencer la tentación de ego que estos tiempos nos presentan

En un mundo donde el amor muchas veces se vuelve interés, apariencia o ego, san Francisco de Asís nos muestra un camino diferente: uno hecho de humildad, ternura y entrega real. 

Llamados a vivir y expresar el amor

Así como san Francisco de Asís imito a Cristo en amor, humildad y obediencia. Así también nosotros estamos llamados a compartir ese amor con los demás, cuidando de nuestras relaciones familiares, laborales, de amistad y amorosas. 

San Francisco no buscaba dominar ni impresionar. Renunció al poder y a la fama para ponerse al servicio de los demás. 

Estas 5 claves inspiradas en su vida pueden ayudarnos a construir relaciones más sanas, profundas y verdaderamente humanas.

1Humildad: dejar de querer ser el centro

DavideAngelini | Shutterstock

¿Qué pasa en nuestras relaciones cuando dejamos de querer tener siempre la razón o ser admirados? La humildad permite amar sin manipular ni controlar. Nos hace más libres… y más verdaderos.

Ejercicio: En tu próxima conversación, escucha más que lo que hablas. No interrumpas. Aprende a dejar espacio al otro.

2Vulnerabilidad: amar sin máscaras

San Francisco no tenía miedo de mostrarse pequeño. Se dejó ver pobre, frágil, necesitado… y así tocaba los corazones.
El amor real no nace del orgullo, sino del coraje de ser transparentes. ¿Te atreves a mostrarte tal como eres, con tu luz y tus heridas?

Reflexión: El amor verdadero no teme a la verdad. Solo quien se muestra tal como es puede ser verdaderamente amado.

3Compasión: ver al otro como hermano

Para Francisco, todos eran "hermanos": desde los leprosos hasta los animales. Su corazón no excluía a nadie.
El verdadero amor se basa en mirar al otro con ternura, sin juzgar, sin exigir  ¿Cómo sería tu relación si miraras al otro con los ojos de Dios?

Inspiración: "Cuando ves a tu prójimo, ves al rostro de Cristo", decía san Francisco. Practica la mirada compasiva cada día.

4Servicio: amar en lo concreto, no solo en palabras

Francisco no hablaba solo del amor… lo vivía. Curaba, alimentaba, abrazaba, limpiaba heridas. Hoy el amor también se expresa en gestos sencillos: preparar un café, acompañar en silencio, cuidar de quien lo necesita. ¿Estás dispuesto a servir, incluso cuando nadie lo ve?

Ejercicio: Cada día, haz -al menos- un acto de amor silencioso por alguien, sin esperar nada a cambio.

5Alegría: amar con un corazón ligero

pareja consejos matrimoniales
Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Francisco fue uno de los santos más alegres, incluso en medio del dolor. Su amor no era solemne ni pesado, sino lleno de gratitud. Una relación sana también se construye con humor, ternura y gozo compartido. ¿Disfrutas de las personas que amas o solo las toleras?

Invitación: Celebra lo cotidiano. Ríe más con quienes amas. La alegría también es un lenguaje del amor.

Amar como Francisco, con un corazón libre

San Francisco no amó "perfectamente", pero sí auténticamente. No amó desde la necesidad, sino desde la libertad.

Si quieres amar mejor, empieza por mirar menos hacia ti y más hacia el otro… así como lo hacía él. Y recuerda: el amor no se dice, se demuestra.

