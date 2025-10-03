(VIDEO) El desierto espiritual de sor Faustina Kowalska

Sor Faustina Kowalska, reconocida como una de las grandes místicas del siglo XX, vivió intensas experiencias espirituales desde una edad temprana. Recibió gracias extraordinarias como visiones, locuciones interiores y éxtasis profundos.
Sin embargo, también atravesó una etapa prolongada de profundo desierto espiritual. Durante este periodo, experimentó una aparente ausencia de Dios, sequedad en la oración y sufrimiento interior. En su Diario, dejó constancia de esta vivencia:
“Dios mío, en vano busco ayuda entre los hombres, todo me parece una conspiración en mi contra; me siento sola, abandonada, con el alma llena de amargura…” (Diario, 23).
En el siguiente video descubre cómo sor Faustina, en medio de esta oscuridad, fue purificada y fortalecida para abrazar plenamente su misión.