Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) El desierto espiritual de sor Faustina Kowalska

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 03/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Sor Faustina, una de las más grandes místicas, vivió un gran desierto espiritual, una etapa marcada por la aparente ausencia de Dios y un profundo dolor interior

Sor Faustina Kowalska, reconocida como una de las grandes místicas del siglo XX, vivió intensas experiencias espirituales desde una edad temprana. Recibió gracias extraordinarias como visiones, locuciones interiores y éxtasis profundos. 

Sin embargo, también atravesó una etapa prolongada de profundo desierto espiritual. Durante este periodo, experimentó una aparente ausencia de Dios, sequedad en la oración y sufrimiento interior. En su Diario, dejó constancia de esta vivencia:

“Dios mío, en vano busco ayuda entre los hombres, todo me parece una conspiración en mi contra; me siento sola, abandonada, con el alma llena de amargura…” (Diario, 23).

En el siguiente video descubre cómo sor Faustina, en medio de esta oscuridad, fue purificada y fortalecida para abrazar plenamente su misión.

Conoce la casa de Sor Faustina Kowalska:

{"rendered":"La casa de Sor Faustina Kowalska (Galeria)"}Galería fotográfica
(VIDEO) La confesión que marcó la vida de Sor Faustina
Te puede interesar :(VIDEO) La confesión que marcó la vida de Sor Faustina
Un estudio vincula la liturgia “tradicional” con una fe más fuerte en la Presencia Real
Te puede interesar :Un estudio vincula la liturgia “tradicional” con una fe más fuerte en la Presencia Real
La esperanza que mueve a una familia que migró a Europa
Te puede interesar :La esperanza que mueve a una familia que migró a Europa
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
desiertosor faustina kowalskavideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día