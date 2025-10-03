Aleteia
Una Iglesia excepcional que nació en el corazón de una universidad

Una Iglesia excepcional que nació en el corazón de una universidad

Courtesy of padre Jesús Omar Mora Durán

Carlos Zapata - publicado el 03/10/25
Se gestó en el interior de una casa de estudios superiores y tiene la rareza de brindar los siete sacramentos de la Iglesia Católica. La hermosa obra de más de treinta años promueve el amor de Dios a una comunidad de estudiantes y profesores

Es una parroquia universitaria con características de excepción y cualidades únicas en América Latina. Consagrada al Divino Maestro y encomendada a la maternal protección de la Virgen María, tiene la particularidad de ser la única de Venezuela ubicada en una casa de estudios superiores que brinda los siete sacramentos de la Iglesia Católica.

