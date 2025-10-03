Un estudio vincula la liturgia “tradicional” con una fe más fuerte en la Presencia Real

Los fieles que asisten a la Misa en la forma extraordinaria (más precisamente, según el misal de 1962) muestran una creencia significativamente más fuerte en la Eucaristía que quienes participan solo en la forma ordinaria (Novus Ordo o "Misa de Pablo VI") : así lo afirma la profesora Natalie A. Lindemann en un estudio publicado el 24 de septiembre de 2025 en la Catholic Social Science Review. Esta revista académica estadounidense, fundada en 1996, es publicada por la Sociedad de Científicos Sociales Católicos. Ofrece artículos, debates y análisis anuales sobre temas de ciencias sociales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Sus textos, sujetos a revisión por pares, son escritos principalmente por académicos e investigadores especializados.

Natalie A. Lindemann, profesora de Psicología en la Universidad William Paterson, se especializa en Psicología de la religión, liturgia y prácticas eclesiásticas contemporáneas. Para su estudio, encuestó a 860 adultos católicos angloparlantes en Estados Unidos y les preguntó sobre su fe en la Presencia Real de Cristo en la hostia consagrada. Las respuestas fueron sorprendentes: solo un tercio de los católicos estadounidenses encuestados (31%) afirmó creer firmemente en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Casi una cuarta parte (23,6%) cree que la Eucaristía es solo un símbolo, y el 19% dijo "no saber". Un estudio realizado en 2019 por el Pew Research Center reveló que casi 7 de cada 10 católicos estadounidenses (69%) creen que el pan y el vino utilizados en la Comunión "son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo".

El estudio en cuestión va más allá: concluye que la creencia en la Presencia Real varía según la liturgia que viven los fieles. Así, los fieles que asisten a la llamada "Misa en latín", más concretamente a la Misa en el Rito Tridentino o en la Forma Extraordinaria, muestran una creencia significativamente mayor en la Presencia Real que quienes asisten a la Forma Ordinaria.

Para determinar esto, el profesor utilizó un sistema de puntuación que se refiere a una calificación promedio asignada a la creencia de los encuestados en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Esta puntuación se obtiene mediante una pregunta formulada a los participantes en una escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a "La Presencia Real es 'definitivamente falsa' (es simplemente un símbolo)" y 5, "La Presencia Real es 'definitivamente verdadera' (creencia total). En promedio, la puntuación de creencia alcanza 3,10 en una escala del 1 al 5.

Misterio de la Transubstanciación

Esta variación se ve acentuada por la práctica: quienes asisten regularmente a la Misa en latín (forma extraordinaria) tienen una puntuación media de 3,63, mientras que los católicos que nunca asisten a esta liturgia obtienen una puntuación de 3,04. De igual modo, recibir la Comunión en la lengua se asocia a una mayor puntuación de creencia (3,27 frente a 2,79 para los demás).

Los católicos que prefieren la recepción exclusivamente en la lengua alcanzan incluso una puntuación de 4,32, mientras que quienes prefieren la mano solo alcanzan 2,62. Así, el estudio muestra que las prácticas litúrgicas tradicionales van acompañadas de una fe eucarística más viva y afirmada, en particular a través de gestos y símbolos asimilados a la Presencia Real: genuflexión muy presente ante el sagrario y el Santísimo Sacramento, arrodillarse durante más tiempo... Estos marcadores tangibles de lo sagrado dan testimonio, según el estudio, de un profundo apego al sacramento de la Eucaristía.

La Eucaristía es la celebración del sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, presente bajo las especies de pan y vino. La Iglesia, a este gran milagro, lo llama transubstanciación: Cristo no se añade a una realidad existente; ocupa su lugar, aunque las apariencias de las especies permanezcan.

"La presencia de Cristo bajo las especies consagradas de pan y vino se llama 'real', no exclusivamente, como si las demás presencias no lo fueran, sino por excelencia, porque es sustancial: por ella, Cristo, Dios y hombre, se hace plenamente presente", afirma el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 1374), que añade, citando al Concilio de Trento, que "en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contienen, se ofrecen y se reciben real, sustancial y continuamente el Cuerpo, la Sangre, el alma y la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, y, en consecuencia, Cristo entero" (Concilio de Trento: DS 1651).

