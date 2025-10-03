Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
A Fondo
separateurCreated with Sketch.

Un estudio vincula la liturgia “tradicional” con una fe más fuerte en la Presencia Real

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
COMMUNION

Antoine Mekary | Godong

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cécile Séveirac - publicado el 03/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Los gestos y símbolos tradicionales demuestran ser un apoyo decisivo. Estos resultados confirman el impacto de las prácticas litúrgicas en la adhesión al misterio eucarístico

Los fieles que asisten a la Misa en la forma extraordinaria (más precisamente, según el misal de 1962) muestran una creencia significativamente más fuerte en la Eucaristía que quienes participan solo en la forma ordinaria (Novus Ordo o "Misa de Pablo VI") : así lo afirma la profesora Natalie A. Lindemann en un estudio publicado el 24 de septiembre de 2025 en la Catholic Social Science Review. Esta revista académica estadounidense, fundada en 1996, es publicada por la Sociedad de Científicos Sociales Católicos. Ofrece artículos, debates y análisis anuales sobre temas de ciencias sociales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Sus textos, sujetos a revisión por pares, son escritos principalmente por académicos e investigadores especializados.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
eucaristiafeliturgia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día