La sección del Catecismo sobre la oración que fue escrita por este sacerdote

El cardenal Joseph Ratzinger encomendó al sacerdote Jean Corbon la tarea de sintetizar para el Catecismo las creencias de la Iglesia católica sobre la oración

Cuando san Juan Pablo II asignó al cardenal Joseph Ratzinger (el futuro Benedicto XVI) la tarea de dirigir la creación del Catecismo de la Iglesia Católica, sabía que necesitaba un equipo en el que pudiera confiar.

La mayor parte del Catecismo se creó con la ayuda de varios obispos, cardenales y teólogos que reunieron la rica enseñanza de la Iglesia en un solo volumen. Esto significó que cada sección fue un "esfuerzo colectivo", que incluyó propuestas de varias personas, con una gran colaboración.

Sin embargo, cuando se trató de la sección sobre la oración, el cardenal Ratzinger asignó a un solo sacerdote como autor principal.

Ese sacerdote fue el P. Jean Corbon.

Sacerdote bizantino francés

El padre Corbon nació en París en 1924, se unió a la Orden Dominicana, pero fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis greco-católica melquita de Beirut, en el Líbano.

El cardenal Ratzinger quería deliberadamente un sacerdote que pudiera ser un puente entre Oriente y Occidente, comunicando las creencias fundamentales de la oración cristiana en un estilo verdaderamente «universal».

Lo que es aún más notable es cómo el padre Corbon escribió esta sección sobre la oración mientras Beirut era bombardeada.

Ali Chehade Farhat

Vivía en Beirut durante la guerra civil libanesa, que duró desde 1975 hasta 1990. Beirut fue bombardeada varias veces durante ese período, pero el padre Corbon permaneció allí y continuó trabajando en la sección del Catecismo dedicada a la oración.

El resultado fue una de las secciones más bellas y poéticas del Catecismo. Muchos han elogiado esta sección y han comentado lo hermosa que es, ya que sintetiza los dos mil años de enseñanza de la Iglesia sobre la oración.

La oración en Oriente y Occidente

El P. Corbon también escribió un libro muy popular, The Wellspring of Worship (La fuente de la adoración), que "explora el significado de la liturgia como fuente u origen de la vida de la Iglesia y la adoración a Dios".

Se hace eco de gran parte de lo que escribió en el Catecismo y profundiza aún más en la liturgia.

Durante su estancia en Beirut, el padre Corbon también enseñó Liturgia y Ecumenismo en la Universidad del Espíritu Santo en Kalik y en la Universidad de San José, y fue secretario de la comisión para las relaciones ecuménicas de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano. Falleció en 2001 a la edad de 76 años en Beirut.