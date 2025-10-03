Entre el Jubileo , la muerte del Papa Francisco, el cónclave y los primeros pasos del Papa León XIV, la Guardia Suiza vive un año histórico en 2025. Días antes de que 27 jóvenes guardias presten juramento de lealtad al Papa, el cabo Eliah Cinotti, portavoz de la Guardia Suiza, recuerda cómo el ejército más pequeño del mundo acompañó al Papa Francisco hasta el final y garantizó la protección del cónclave. Con la llegada del Papa León XIV, también explica cómo deben adaptarse a un nuevo estilo y a nuevos desafíos.

En una entrevista, el portavoz de la Guardia Suiza hace un repaso de los últimos meses del ejército más pequeño del mundo

¿Cómo vivió la Guardia Suiza la hospitalización del Papa Francisco?

Debo decir primero que todos rezábamos por él. En el cuartel, estábamos convencidos de que regresaría al Vaticano aún más fortalecido. Así había sido durante hospitalizaciones anteriores. Cuando regresó tras 38 días en el Gemelli, nuestra sensación seguía siendo la misma. Estaba disminuido, sin duda, pero se mantenía lúcido, amable, siempre reservando sus palabras amables para ciertos guardias. Imaginábamos para él unas semanas de convalecencia seguidas de una recuperación completa. Además, su presencia el Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro apuntaba en esa dirección. Pero falleció a la mañana siguiente. Partiendo el Lunes de Pascua después de haber saludado a su gente... ¡Qué magnífica imagen!

¿Fue una completa conmoción para usted?

Por mi parte, estaba de permiso en Asís cuando me enteré de la muerte del Papa. No podía creerlo. La llamada a Roma fue inmediata. Teníamos una sola misión: acompañar al Santo Padre a su lugar de descanso final. Nunca había visto a la Guardia Suiza tan concentrada y decidida como en aquellos días históricos. Los servicios se sucedieron tanto que, para mí, como para muchos otros guardias, el duelo por nuestro Papa llegó más tarde, durante el verano. El Papa Francisco fue como un abuelo para algunos, una figura de referencia. También dejó huella en la Guardia Suiza al aumentar el número de efectivos de 110 a 135, al permitir que los guardias se casaran después de cinco años de servicio y al aumentar la dotación de la Guardia durante los viajes apostólicos.

¿Se estaba preparando la Guardia para tal acontecimiento?

No especialmente. De hecho, todo está registrado en un protocolo que teníamos en los archivos de 2005. Seguimos el procedimiento al pie de la letra. Todo estaba en perfectas condiciones, porque la experiencia cotidiana nos permite responder a una movilización así. Los gestos, las actitudes y los pasos no cambian. Sin duda, el ritmo era un poco más lento cuando acompañamos al ataúd.

Tras la muerte del Papa Francisco, la Sede de Pedro quedó vacante. ¿Su misión entonces era proteger a los cardenales?

Esta es una de nuestras misiones. Antes del cónclave, los cardenales tienen libertad de movimiento. Pueden dormir fuera del Vaticano. Pero el día antes del cónclave, llegan a la residencia de Santa Marta. Los cuidamos como a un papa. No es lo más complicado, ya que están enclaustrados, sin contacto con el mundo exterior, y no dura mucho. Nuestra misión es no molestarlos, mantener un ambiente aislado del mundo y conectado con el Espíritu Santo.

Para el cónclave, el comandante de la Guardia y el mayor prestan juramento. El comandante se sitúa frente a la puerta de la Capilla Sixtina. Al finalizar la elección, es el primer soldado en saludar al nuevo papa y lo acompaña al balcón de las bendiciones.

¿Puedes describir la atmósfera que había en el cuartel en el momento del humo blanco?

Fue un momento de gran emoción. Pero quizás fue la primera vez que vi a la Guardia lista en tres minutos. Formé parte del piquete colocado en la plaza frente a la Basílica de San Pedro, bajo la Logia desde donde aparecería el nuevo Papa. Al oír la fórmula del habemus papam, pensé que me quedaría sordo; la multitud rugió de alegría. Entonces se proclamó el nombre. Obviamente, no es posible comentar la noticia con el vecino. Del mismo modo, es imposible levantar la vista para descubrir al nuevo Papa en la Logia. De hecho, fuimos de los últimos en ver al Cardenal Prevost con su hábito de León XIV.

¿Cómo vivió la Guardia la llegada de León XIV?

Es emocionante porque todo es nuevo. Tenemos suerte de que el cardenal Prevost nos conociera bien. Vino a ver una película sobre la Guardia Suiza y también había asistido a las dos últimas ceremonias de juramentación. Sabe cuál es nuestra misión.

En sus inicios, León XIV tuvo que acostumbrarse a ser Papa. Ahora vemos que disfruta enormemente del contacto humano. No duda en pasar tiempo con la multitud antes y, sobre todo, después de las audiencias generales. Es muy tranquilo, lo cual es invaluable para un servicio de seguridad. Nuestra misión es garantizar que siga siendo así. Esto requiere una vigilancia constante.

¿Tiene más protección?

El Papa siempre ha sido una persona muy expuesta. León XIV fue elegido a los 69 años. Por lo tanto, era 19 años más joven que el Papa Francisco al momento de su muerte. Nos estamos adaptando a esta juventud y a una mayor movilidad.

Pero debo decir que nos enfrentamos a un nuevo problema: el lanzamiento de objetos en la Plaza de San Pedro. El Papa una vez atrapó una pelota de tenis en el aire, y desde entonces, se ha desatado una tendencia con el lanzamiento de peluches, banderas, etc. Es una verdadera dificultad para los servicios de seguridad. Además, muchos padres nos ofrecen a sus hijos para que el Papa los bendiga. Como estamos en la era digital, inmediatamente sacan sus teléfonos para grabar la escena, de modo que cuando nos damos la vuelta para devolver al niño, ya no sabemos de quién es...

También tuviste que trasladarte al Palacio del Santo Oficio donde reside el Papa y luego a Castel Gandolfo...

De hecho, abandonamos la residencia de Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco, para garantizar la seguridad del Palacio del Santo Oficio. Para Castel Gandolfo, es un redescubrimiento, ya que el Papa Francisco nunca durmió allí durante sus doce años de pontificado. La experiencia práctica casi se había perdido. Rápidamente, la Guardia se adaptó para proteger la Villa Barberini, la residencia papal que el Papa visita casi todos los martes.

