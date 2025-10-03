Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

La esperanza que mueve a una familia que migró a Europa

Courtesy of Fátima y Raúl

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Patricia Navas - publicado el 03/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima y Raúl buscaban sobre todo un futuro mejor para sus hijos cuando salieron de Paraguay, pero no todo fue como esperaban…

Por la situación que se estaba viviendo en Paraguay el año 2004, Fátima y Raúl pensaron que lo mejor para el futuro de sus hijos era migrar a Europa.

Ella tenía la nacionalidad española porque su padre era catalán, y él encontró un trabajo en la ciudad de Terrassa, así que decidieron trasladarse a España.

Fátima estaba embarazada de su segundo hijo. Desde entonces han nacido otros cinco, que hoy tienen edades comprendidas entre los 5 y los 22 años.

Al cabo de unos años, Raúl se fue a trabajar a Andorra. Cada fin de semana recorría los 200 kilómetros que lo separaban de su familia, que acabó trasladándose también a ese pequeño país de los Pirineos. 

Materialismo y familias rotas

Allí no todo fue como ellos esperaban. “No encontramos un entorno adecuado para nuestros hijos”, lamenta Fátima. 

“Es un ambiente muy materialista, muchas familias están rotas, no hay una vida familiar sólida,…”, explica.

“Tengo dificultades, tal vez más que otras personas -reconoce-. Sé que, si no tuviera a Dios y a la Virgen María conmigo, no podría salir adelante”.

Esperanza

“Echo en falta hacer explícito en qué esperamos: nombrar a Jesucristo, a Dios y a su madre”, añade.

Sin embargo, la familia Bellencier Casamitjana ve también en ello “un nuevo reto para poder ayudar con nuestra esperanza a las personas que están a nuestro alrededor, viviendo y transmitiendo nuestros valores humanos basados en Cristo”.

Fátima está muy contenta con los amigos que ha hecho. Aunque su familia le demanda mucho, ella está pendiente de ellos, les llama y encuentra tiempo para hablar y compartir.

“Me hace mucha ilusión pensar que lo que yo tengo, lo que yo vivo, otras personas lo descubran”, afirma. 

Y continúa: “Me encantaría que muchos que pasan dificultades las pudieran vivir desde Dios”. 

Misioneros 

Esta madre de familia se sabe “descendiente de los apóstoles y, así como ellos fueron a muchos sitios y donde estaban dieron a conocer a Jesucristo, yo lo doy a conocer en mi casa y allá donde esté”. 

Fátima y Raúl consideran muy importante leer el Catecismo, formarse y recibir los sacramentos. Y viviendo así su fe, tratan de “transmitir la esperanza en Dios a los demás”. 

Ellos forman parte de ese grupo de migrantes y refugiados católicos que el Papa dice que “pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza en los países que los acogen”.

Revitalizar 

“Con su entusiasmo espiritual y su dinamismo, pueden contribuir a revitalizar comunidades eclesiales rígidas y cansadas, en las que avanza amenazadoramente el desierto espiritual”, destaca en su Mensaje para la próxima Jornada Mundial del Migrante. 

Para León XIV, “su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina, una oportunidad para abrirse a la gracia de Dios, que da nueva energía y esperanza a su Iglesia”.

Lo que ocurre en los países que acogen migrantes
Te puede interesar :Lo que ocurre en los países que acogen migrantes
Migrantes y refugiados: León XIV llama a promover una “cultura de la reconciliación”
Te puede interesar :Migrantes y refugiados: León XIV llama a promover una “cultura de la reconciliación”
8 pasos para que las familias vivan de cara al amor
Te puede interesar :8 pasos para que las familias vivan de cara al amor
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
esperanzafamiliainmigrantes
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día