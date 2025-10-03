En Tierra Santa, “la vida de una persona no es más importante que la de otra”

Este 7 de octubre de 2025 se conmemorará el segundo aniversario del inicio del conflicto en Tierra Santa. El ataque de Hamás, que dejó más de mil muertos en Israel, fue seguido de bombardeos masivos israelíes que se cobraron la vida de decenas de miles en este enclave palestino.

Unas semanas después de visitar Tierra Santa, el cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, habló con I.MEDIA sobre el apoyo brindado a la presencia cristiana en esta región desgarrada por el conflicto israelí-palestino y la guerra que se libra en la Franja de Gaza desde hace casi dos años

La Orden del Santo Sepulcro, fundada por Pío IX a mediados del siglo XIX, no envía ayuda directa, sino que actúa siempre a través del Patriarcado Latino de Jerusalén, interlocutor directo del Estado de Israel y la Autoridad Palestina, así como de todas las instituciones locales e internacionales. Por lo tanto, su apoyo es esencial para la supervivencia de escuelas, hospitales y diversas instituciones cristianas en Tierra Santa, incluso en la Franja de Gaza, donde la única parroquia asiste tanto a familias católicas como a ortodoxas y musulmanas.

Casi dos años después del inicio de la guerra de Gaza, ¿cómo viven las comunidades cristianas en Tierra Santa? ¿Cuáles son sus recursos?

Creo que cualquiera que visite Tierra Santa hoy nota una diferencia en comparación con sus viajes anteriores. Las basílicas están vacías; ya no hay el flujo de peregrinos de antes. Muchos cristianos locales, y también no cristianos, se ganan la vida con actividades relacionadas con las peregrinaciones: venta de recuerdos y objetos sagrados, transporte, restauración, etc. Desde un punto de vista económico, la crisis está golpeando duramente a las familias cristianas y a las comunidades religiosas. Los gastos continúan y las entradas son escasas.

Pero el problema no es solo económico y administrativo: ver todas estas iglesias vacías plantea un problema espiritual. Sin embargo, debo decir que para los pocos peregrinos que se atreven a venir, puede ser una oportunidad para experimentar momentos de gran espiritualidad, en un ambiente mucho más tranquilo que antes. La soledad ofrece la oportunidad de una profunda meditación. Demuestra que de todas las situaciones difíciles pueden surgir cosas buenas.

Sin embargo, nuestras comunidades atraviesan grandes dificultades y tienen una crisis de confianza en su futuro. Durante mi última visita, al hablar con sacerdotes y líderes religiosos locales, vi que la supervivencia de las familias a menudo depende de los vales que proporciona el Patriarcado Latino para comprar bienes básicos. Esto significa que la comunidad cristiana de todo el mundo, mediante la ayuda del Patriarcado, apoya la presencia de estas familias.

¿Este apoyo a las comunidades cristianas de Tierra Santa sigue siendo un instrumento valioso para defender la perspectiva de una paz futura, incluso si parece inalcanzable a corto plazo?

Las noticias que recibimos nos preocupan profundamente. La guerra conmueve, pero nunca trae soluciones. Debemos extinguir la llama del odio. La enseñanza que Jesús nos dio es la de tener siempre esperanza contra toda desesperanza. Tanto el Papa León como el Papa Francisco nunca han dejado de pedir paz, y apoyamos esta visión.

La Iglesia cree que Israel tiene derecho a existir y vivir en paz, al igual que el pueblo palestino tiene pleno derecho a vivir en paz en su tierra. Estas realidades no deben entrar en conflicto ni eliminarse entre sí; deben coordinarse. Cualquier forma de violencia es inaceptable. La vida de uno no es más importante que la de otro. Por lo tanto, creemos que debe reanudarse el diálogo, pero no parece que todos lo deseen.

¿El reconocimiento del Estado de Palestina por un número considerable de países occidentales el 22 de septiembre al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas representa una oportunidad positiva para la reanudación del diálogo?

Cada Estado realiza su propia evaluación de la situación basándose en una visión política que no me corresponde comentar. Pero, más allá de eso, el reconocimiento debe provenir, ante todo, de ambas partes sobre el terreno, pues me temo que un reconocimiento que no se materialice a este nivel no contribuirá al diálogo ni conducirá a la paz. En este caso, dudo que sea bien recibido por ambas partes.

¿Se siente todavía el amor por su tierra por parte de las comunidades cristianas de Tierra Santa, o la emigración sigue siendo una fuerte tentación, especialmente para los jóvenes?

En realidad, este problema no solo afecta a Tierra Santa, sino a todo Oriente Medio. Desde la caída del Imperio Otomano, millones de cristianos han abandonado la región. Antiguamente constituían entre el 20% y el 22% de la población regional, en comparación con el 1% o el 2% actual... ¿Qué ha ocurrido para llegar a este punto? Debemos recordar primero la violencia perpetrada contra los armenios, los griegos y los caldeos... El 19 de octubre, el Papa León XIV canonizará al arzobispo Ignacio Maloyan, una de las víctimas de la gran tragedia que fue el genocidio armenio.

Pero el problema no es solo la guerra. El problema también proviene de los estados, de las leyes del país. Si promulgan leyes discriminatorias que convierten a los cristianos en ciudadanos de segunda clase, si establecen que la ley está sujeta a la sharia y no a los derechos humanos fundamentales, ¿cómo pueden los cristianos sentirse protegidos por estas leyes? También depende de la comunidad internacional, que no siempre crea un entorno favorable. Existe el derecho a emigrar, pero también existe el derecho a permanecer en el propio país.

Durante un siglo, hemos presenciado una especie de hemorragia continua. Estas antiguas iglesias, con su propia cultura e idioma, que tanto aportaron al mundo, no pueden ser olvidadas. Algunos hablan el idioma de Jesús en sus liturgias, pero sabemos que quienes emigran pierden su uso.

Cuando una familia tiene hijos y no tienen futuro, surge la cuestión de quedarse. Algunas familias me han preguntado personalmente qué haría si tuviera hijos y viviera allí… Siempre noto un apego a la tierra, ya sea en Irak, Siria, Líbano o Tierra Santa. Nuestras familias aman la Tierra Santa, pero debemos ayudarlas a vivir allí de verdad.

A nivel espiritual, ¿cómo ve el futuro de Tierra Santa?

Este es, sin duda, un aspecto fundamental. Durante mi reciente viaje a Tierra Santa, reflexioné mucho sobre estas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos: "¡Pequeño rebaño, no tengáis miedo!". ¿Qué significa esto hoy? Si observamos la historia de la región, la pequeña comunidad cristiana del tiempo de Jesús siempre fue una minoría, a menudo perseguida y discriminada, a veces por los judíos, a veces por los romanos, y luego por los diversos poderes que ejercían su poder sobre la región.

Los cristianos siempre han sido un rebaño pequeño, incluso hoy. Los intentos de convertirlos en un rebaño grande, como por ejemplo durante las Cruzadas, siempre han fracasado. Pero Jesús invita al pequeño rebaño que cultiva el amor por la Tierra Santa incluso hoy a no desanimarse, aunque se sienta como una vasija de barro frente a una de hierro.

La visión cristiana no consiste en conquistar el poder, sino en defender los derechos humanos fundamentales. No pedimos leyes específicas ni un reconocimiento especial, sino simplemente garantizar que los cristianos puedan convivir con el pueblo de Israel, con quien compartimos raíces comunes y que son nuestros "hermanos mayores", como solía decir Benedicto XVI. Y también queremos que los cristianos puedan convivir con los palestinos, sobre todo porque muchos de ellos son palestinos. Con el mundo musulmán, es posible convivir respetando la diversidad.