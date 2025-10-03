“El problema sigue siendo muy profundo”: Burkina Faso lucha por controlar la inseguridad

Aunque la situación de seguridad en Burkina Faso está mejorando ligeramente, varias regiones siguen siendo víctimas del terrorismo y la pobreza

En Burkina Faso, el año escolar comenzó el 1 de octubre. Sin embargo, muchos estudiantes aún se encuentran sin opciones de educación debido a la crisis de seguridad. El hermano Alain Tougma, delegado del Superior General para África de los Hermanos Misioneros del Campo, busca brindar educación a 235 estudiantes desplazados internos de Pama, en la diócesis de Fada N'Gourma, al este del país. El año pasado, gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 222 niños pudieron regresar a la escuela. "El año pasado también recibimos ayuda alimentaria que salvó muchas vidas", confiesa el religioso. Durante cuatro meses, las familias se beneficiaron de distribuciones mensuales de alimentos: maíz, arroz, sal y aceite.

Desde 2015, Burkina Faso se encuentra sumida en una crisis de seguridad agravada por atentados terroristas. Pama y la provincia de Kompienga siguen siendo completamente inaccesibles: carreteras minadas, campos abandonados y aldeas deshabitadas.

"Nosotros, que operamos en esta región, tuvimos que abandonarla, pero vamos de vez en cuando para celebrar eucaristías y, a veces, prestar una pequeña ayuda, ya que aún quedan algunas personas —cristianas y no cristianas— que viven allí, pero no hay sacerdotes", explica el hermano Alain.

"Solo podemos llegar a Pama o Kompienga por aire o en convoy militar, pero en este caso, con enorme dificultad porque la zona está infestada de terroristas". La densa selva que rodea Pama aumenta la complejidad, facilitando a los terroristas controlar la zona y preparar sus operaciones, incluso si el ejército intenta intervenir. "El ejército", añade, "también se esforzó por asegurar un espacio para que la población que permaneció allí (especialmente Kompienga) pudiera cultivar algunas parcelas. Esto fue muy beneficioso este año, ya que desde 2022 esto había sido imposible".

Respondiendo al sufrimiento

Además de la ayuda material, la población también necesita urgentemente apoyo espiritual y psicológico, traumatizada por las numerosas escenas de terror que ha vivido. Con esto en mente, para ayudarles a salir adelante, "nosotros, los Hermanos Misioneros del Campo, deseamos establecer un centro a 50 km al este de Uagadugú para responder a este sufrimiento", que probablemente continuará durante mucho tiempo, cree el Hermano Alain.

En cuanto al noviciado de los Hermanos, sigue trasladado a Togo. "Esto no significa que no tengamos vocaciones, pero algunos ya no se atreven a cruzar la frontera y otros prefieren permanecer en zonas seguras", reconoce el Hermano Alain. No obstante, seis novicios emitirán sus primeros votos el 3 de octubre y cuatro jóvenes ingresarán al postulantado el 1 de octubre.

Los terroristas utilizan bombas infrarrojas controladas a distancia, drones y otros señuelos para distraer a los soldados y desperdiciar munición. Sin embargo, en general, las carreteras principales son más transitables, algunas zonas han sido liberadas por el ejército y la gente ha podido reasentarse allí, en localidades del oeste, especialmente en la diócesis de Banfora, donde la situación es mejor.

Lo mismo ocurre en el norte del país, donde el año pasado fue imposible llegar a Titao por tierra desde Ouahigouya. Los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) están tomando el relevo del ejército para mantener una relativa seguridad en estas zonas. En el norte, sin embargo, la diócesis de Kaya sigue afectada. A pesar de la aparente calma en el país, el hermano Alain enfatiza la inestabilidad de la situación. "La fuerza de los terroristas reside en su imprevisibilidad. El ejército está realizando esfuerzos, pero los daños siguen siendo muy graves", señala.