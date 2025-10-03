Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, inspirándose en la pequeña vía de santa Teresita del Niño Jesús, ofreció una hoja de ruta para las familias cristianas

En Guadarrama, en plena sierra madrileña, se reunieron las Familias por el Reino de Cristo. Aquí te compartimos las enseñanzas para vivir consagrados al amor. Uno de los momentos más esperados fue la intervención de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, quien animó a los presentes a consagrarse al amor siguiendo el camino de la pequeña vía de santa Teresa del Niño Jesús. Inspirado en el libro Camino de santidad, desgranó ocho claves sencillas y exigentes a la vez, que dibujan una hoja de ruta para quienes quieren vivir de cara a Dios.

Pasos para vivir de cara al amor

1 Amar a Dios es amar su voluntad

PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

El obispo recordó que el amor verdadero no se mide en palabras sino en obediencia. Una madre puede repetir a su hijo "te quiero mucho", pero si nunca atiende lo que necesita, ese amor queda vacío. Dios no nos pide emociones pasajeras, sino entrega real. "Tenemos que soñar con ser ese juguete inútil en las manos del Señor", subrayó.

2 Para hacer su voluntad hay que mirarle

La vida cristiana no se improvisa: o vamos detrás de Jesús, siguiéndole de cerca, o corremos el riesgo de perdernos.

3 Aprender a darlo todo, incluso la propia miseria

Amar es donarse sin reservas, con alegría. Pero también con realismo: nuestro corazón, comparó Munilla, es como un chicle que se pega a todo, incluso a lo bueno. Por eso no podemos quedarnos en los instrumentos —ni siquiera en los más santos—, sino entregar el corazón sólo al Señor.

4 Abnegación como camino de liberación

"Nuestro gran rival somos nosotros mismos", afirmó. La felicidad es cuesta arriba, la infidelidad cuesta abajo. Cada mortificación —gobernar la vista, la boca o los impulsos— es un regalo que se convierte en caricia a Dios y va educando el paladar espiritual: cuanto más se saborea al Señor, menos atraen las cosas de la tierra.

5 Superar el miedo que nace de la desconfianza

La duda y el miedo ofenden, porque cierran el corazón a la gracia. "Cada acto de confianza es una caricia al Señor; vencer los miedos es besar la mano que nos golpea", recordó citando al Padre Pío.

6 Pobreza espiritual unida a la esperanza

No se trata de voluntarismo, sino de dejar que sea Cristo quien impulse nuestras acciones.

7 Recoger la belleza de la vida escondida en Cristo

Shutterstock

"La verdadera sabiduría es querer ser olvidados", explicó Munilla evocando a Santa Teresita, convencida de que la vanidad es un cristal manchado que no deja pasar la luz.

8 Purificación y consagración al amor

"Ocúpate de mi amor", dice el Señor, porque no hay huérfano más necesitado que Él. No basta la amabilidad formal, sino un amor real que todo lo impregna.