Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

8 pasos para que las familias vivan de cara al amor

Familia

AYO Production | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mar Dorrio - publicado el 03/10/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, inspirándose en la pequeña vía de santa Teresita del Niño Jesús, ofreció una hoja de ruta para las familias cristianas

En Guadarrama, en plena sierra madrileña, se reunieron las Familias por el Reino de Cristo. Aquí te compartimos las enseñanzas para vivir consagrados al amor. Uno de los momentos más esperados fue la intervención de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, quien animó a los presentes a consagrarse al amor siguiendo el camino de la pequeña vía de santa Teresa del Niño Jesús. Inspirado en el libro Camino de santidad, desgranó ocho claves sencillas y exigentes a la vez, que dibujan una hoja de ruta para quienes quieren vivir de cara a Dios.

Pasos para vivir de cara al amor

1Amar a Dios es amar su voluntad

familia - family
PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

El obispo recordó que el amor verdadero no se mide en palabras sino en obediencia. Una madre puede repetir a su hijo "te quiero mucho", pero si nunca atiende lo que necesita, ese amor queda vacío. Dios no nos pide emociones pasajeras, sino entrega real. "Tenemos que soñar con ser ese juguete inútil en las manos del Señor", subrayó.

2Para hacer su voluntad hay que mirarle

La vida cristiana no se improvisa: o vamos detrás de Jesús, siguiéndole de cerca, o corremos el riesgo de perdernos.

3Aprender a darlo todo, incluso la propia miseria

Amar es donarse sin reservas, con alegría. Pero también con realismo: nuestro corazón, comparó Munilla, es como un chicle que se pega a todo, incluso a lo bueno. Por eso no podemos quedarnos en los instrumentos —ni siquiera en los más santos—, sino entregar el corazón sólo al Señor.

(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia
Te puede interesar :(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia

4Abnegación como camino de liberación

"Nuestro gran rival somos nosotros mismos", afirmó. La felicidad es cuesta arriba, la infidelidad cuesta abajo. Cada mortificación —gobernar la vista, la boca o los impulsos— es un regalo que se convierte en caricia a Dios y va educando el paladar espiritual: cuanto más se saborea al Señor, menos atraen las cosas de la tierra.

5Superar el miedo que nace de la desconfianza

La duda y el miedo ofenden, porque cierran el corazón a la gracia. "Cada acto de confianza es una caricia al Señor; vencer los miedos es besar la mano que nos golpea", recordó citando al Padre Pío.

6Pobreza espiritual unida a la esperanza

No se trata de voluntarismo, sino de dejar que sea Cristo quien impulse nuestras acciones.

7Recoger la belleza de la vida escondida en Cristo

Shutterstock

"La verdadera sabiduría es querer ser olvidados", explicó Munilla evocando a Santa Teresita, convencida de que la vanidad es un cristal manchado que no deja pasar la luz.

8Purificación y consagración al amor

"Ocúpate de mi amor", dice el Señor, porque no hay huérfano más necesitado que Él. No basta la amabilidad formal, sino un amor real que todo lo impregna.

El encuentro terminó con la certeza de que la misión comienza en lo oculto, en lo ordinario. Como señaló el obispo, vivimos tiempos en que muchas barreras ideológicas han caído, pero queda la verdadera revolución pendiente: la conversión del corazón.

3 verdades sobre ser padre de familia que se aprenden con el tiempo
Te puede interesar :3 verdades sobre ser padre de familia que se aprenden con el tiempo
(VIDEO) La mujer detrás del DOMUND
Te puede interesar :(VIDEO) La mujer detrás del DOMUND
Ser pobre significa depender totalmente de Dios
Te puede interesar :Ser pobre significa depender totalmente de Dios

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
amorconsejosfamiliavalores
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día