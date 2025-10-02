(VIDEO) La mujer detrás del DOMUND

Detrás del DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones) hay una historia poco conocida, pero profundamente inspiradora: la de una joven laica francesa que, sin salir de su ciudad natal, cambió para siempre el modo en que la Iglesia apoya a las misiones. Su nombre es Pauline Marie Jaricot, nacida en Lyon en 1799, pasó de una vida cómoda y superficial a una existencia marcada por la fe, la entrega y la creatividad apostólica. Con apenas 20 años, ideó una red de oración y donación que hoy llega a todos los rincones del mundo.
¡En el siguiente video encontrarás la historia la admirable mujer detrás DOMUND, hoy declarada beata por la Iglesia Católica!